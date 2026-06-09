Hallan sin vida a ‘Don Gelo’ tras intensa búsqueda en Ocampo

La noticia causó consternación entre vecinos y familiares, quienes mantenían la esperanza de encontrar con vida al adulto mayor, reportado como desaparecido días atrás.

OCAMPO, COAH.- Lo que comenzó como una desesperada búsqueda terminó de la peor manera para una familia de Ocampo . Luego de varios días sin tener noticias sobre su paradero, Rogelio Arreguín, conocido por los habitantes como “Don Gelo”, fue localizado sin vida en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Su localización ocurrió tras una serie de recorridos realizados por corporaciones de auxilio y seguridad en distintos puntos del municipio. Fue durante las labores de rastreo cuando los participantes ubicaron el cuerpo debajo de un puente, a aproximadamente un kilómetro de la zona urbana.

Tras el hallazgo, el área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se confirmaba oficialmente la identidad de la persona encontrada.

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil participaron en las acciones de búsqueda, las cuales se mantuvieron activas durante varios días, atendiendo reportes y posibles avistamientos en diversos sectores.

Una vez confirmado que se trataba de Rogelio Arreguín, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las posibles causas de la muerte, por lo que serán los peritajes y estudios forenses los que determinen qué ocurrió con el conocido habitante de Ocampo.