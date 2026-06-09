Hallan sin vida a ‘Don Gelo’ tras intensa búsqueda en Ocampo

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Monclova
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    Hallan sin vida a ‘Don Gelo’ tras intensa búsqueda en Ocampo
    Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil acordonaron el área donde fue localizado el cuerpo, mientras peritos y autoridades ministeriales realizaban las diligencias correspondientes. LIDIET MEXICANO

Corporaciones de Seguridad Pública y Protección Civil mantuvieron operativos de búsqueda durante varios días, atendiendo reportes ciudadanos y recorriendo distintos sectores

OCAMPO, COAH.- Lo que comenzó como una desesperada búsqueda terminó de la peor manera para una familia de Ocampo. Luego de varios días sin tener noticias sobre su paradero, Rogelio Arreguín, conocido por los habitantes como “Don Gelo”, fue localizado sin vida en las inmediaciones de la cabecera municipal.

La noticia causó consternación entre vecinos y familiares, quienes mantenían la esperanza de encontrar con vida al adulto mayor, reportado como desaparecido días atrás.

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Su localización ocurrió tras una serie de recorridos realizados por corporaciones de auxilio y seguridad en distintos puntos del municipio. Fue durante las labores de rastreo cuando los participantes ubicaron el cuerpo debajo de un puente, a aproximadamente un kilómetro de la zona urbana.

$!Aunque la identidad de la víctima fue confirmada por las autoridades, hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento, por lo que serán las investigaciones forenses las que determinen qué ocurrió.
Aunque la identidad de la víctima fue confirmada por las autoridades, hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento, por lo que serán las investigaciones forenses las que determinen qué ocurrió. LIDIET MEXICANO

Tras el hallazgo, el área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se confirmaba oficialmente la identidad de la persona encontrada.

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil participaron en las acciones de búsqueda, las cuales se mantuvieron activas durante varios días, atendiendo reportes y posibles avistamientos en diversos sectores.

Una vez confirmado que se trataba de Rogelio Arreguín, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las posibles causas de la muerte, por lo que serán los peritajes y estudios forenses los que determinen qué ocurrió con el conocido habitante de Ocampo.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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