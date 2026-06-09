Sorprenden a pareja transportando un cadáver en Torreón; ya están bajo investigación
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Las primeras líneas de investigación apuntan a que la víctima mantenía una relación laboral y de amistad con las personas detenidas
TORREÓN, COAH.- Un operativo de vigilancia en las calles de Torreón terminó con la detención de dos personas durante la madrugada de este martes, tras ser sorprendidas mientras trasladaban el cuerpo sin vida de un hombre al interior de su vehículo particular. El hallazgo fue posible gracias a un filtro de revisión instalado por policías estatales en la región.
Al realizar el alto y cuestionar a los tripulantes, los elementos de seguridad detectaron inconsistencias que derivaron en la inspección del automóvil, donde confirmaron la presencia del occiso.
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que el operativo permitió evitar que el traslado prosiguiera, iniciando de inmediato las actuaciones legales correspondientes.
Las primeras investigaciones sugieren que existía un vínculo laboral y de amistad entre la víctima y los detenidos. No obstante, el Ministerio Público mantiene bajo reserva los detalles sobre cómo ocurrió el deceso, mientras se realizan las pruebas periciales necesarias para el esclarecimiento del caso.
Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones de vigilancia permanente, las cuales buscan inhibir conductas delictivas en el territorio coahuilense y garantizar que los responsables de estos hechos sean presentados ante la justicia.