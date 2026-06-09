Sorprenden a pareja transportando un cadáver en Torreón; ya están bajo investigación

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    Sorprenden a pareja transportando un cadáver en Torreón; ya están bajo investigación
    De manera preliminar, las autoridades informaron que existía una relación laboral y de amistad entre la persona fallecida y quienes fueron asegurados, aunque el caso continúa bajo investigación. SANDRA GÓMEZ

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la víctima mantenía una relación laboral y de amistad con las personas detenidas

TORREÓN, COAH.- Un operativo de vigilancia en las calles de Torreón terminó con la detención de dos personas durante la madrugada de este martes, tras ser sorprendidas mientras trasladaban el cuerpo sin vida de un hombre al interior de su vehículo particular. El hallazgo fue posible gracias a un filtro de revisión instalado por policías estatales en la región.

Al realizar el alto y cuestionar a los tripulantes, los elementos de seguridad detectaron inconsistencias que derivaron en la inspección del automóvil, donde confirmaron la presencia del occiso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/detencion-de-tania-y-tony-flores-se-debio-a-amenazas-e-insultos-a-la-autoridad-circulaban-a-exceso-de-velocidad-fiscalia-KE21253854

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que el operativo permitió evitar que el traslado prosiguiera, iniciando de inmediato las actuaciones legales correspondientes.

Las primeras investigaciones sugieren que existía un vínculo laboral y de amistad entre la víctima y los detenidos. No obstante, el Ministerio Público mantiene bajo reserva los detalles sobre cómo ocurrió el deceso, mientras se realizan las pruebas periciales necesarias para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones de vigilancia permanente, las cuales buscan inhibir conductas delictivas en el territorio coahuilense y garantizar que los responsables de estos hechos sean presentados ante la justicia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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