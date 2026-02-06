Detienen a joven con mariguana, cristal y cocaína en Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 6 febrero 2026
    Detienen a joven con mariguana, cristal y cocaína en Cuatro Ciénegas
    Elementos de la Policía Municipal trasladan al detenido tras asegurar varias dosis de drogas. FOTO: REDES SOCIALES

El operativo en la colonia Benito Juárez permitió reforzar la vigilancia en puntos conflictivos y prevenir delitos relacionados con narcóticos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un operativo del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas culminó con la detención de un hombre de 21 años, tras ser sorprendido en posesión de mariguana, cristal y cocaína en la colonia Benito Juárez.

El detenido fue identificado como José Antonio “N”, quien fue interceptado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Dr. Juan Salas, un sector señalado por vecinos como punto conflictivo por la presencia de venta de drogas. Durante la revisión, los oficiales aseguraron varias dosis de narcóticos y una bolsa de tela color rojo, en la que presuntamente transportaba los estupefacientes.

TE PUEDE INTERESAR: Llega adulto mayor sin vida a la Clínica 9 del IMSS en Frontera

José Antonio “N” fue trasladado por la unidad CRP-11 y quedó a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la que determine su situación legal y el procedimiento a seguir conforme a la ley por el presunto delito de posesión de drogas.

El aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas para combatir la venta y distribución de narcóticos. Las autoridades enfatizaron que los operativos se mantendrán de manera constante, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger a las familias de la localidad.

La intervención se realizó dentro del marco del Mando Coordinado, estrategia que permite la colaboración entre distintas unidades y corporaciones de seguridad en operativos de vigilancia y prevención del delito. Según reportes oficiales, la colonia Benito Juárez es un punto de atención prioritaria debido a la incidencia de hechos delictivos relacionados con drogas.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta