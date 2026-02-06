Detienen a joven con mariguana, cristal y cocaína en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un operativo del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas culminó con la detención de un hombre de 21 años, tras ser sorprendido en posesión de mariguana, cristal y cocaína en la colonia Benito Juárez.

El detenido fue identificado como José Antonio “N”, quien fue interceptado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Dr. Juan Salas, un sector señalado por vecinos como punto conflictivo por la presencia de venta de drogas. Durante la revisión, los oficiales aseguraron varias dosis de narcóticos y una bolsa de tela color rojo, en la que presuntamente transportaba los estupefacientes.

José Antonio “N” fue trasladado por la unidad CRP-11 y quedó a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la que determine su situación legal y el procedimiento a seguir conforme a la ley por el presunto delito de posesión de drogas.

El aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas para combatir la venta y distribución de narcóticos. Las autoridades enfatizaron que los operativos se mantendrán de manera constante, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger a las familias de la localidad.

La intervención se realizó dentro del marco del Mando Coordinado, estrategia que permite la colaboración entre distintas unidades y corporaciones de seguridad en operativos de vigilancia y prevención del delito. Según reportes oficiales, la colonia Benito Juárez es un punto de atención prioritaria debido a la incidencia de hechos delictivos relacionados con drogas.

(Con información de medios locales)