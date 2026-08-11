IMSS abre diálogo con usuarios del Hospital General de Zona No. 7 en Monclova

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    IMSS abre diálogo con usuarios del Hospital General de Zona No. 7 en Monclova
    El IMSS en Coahuila recibió a un grupo de personas que acudió al Hospital General de Zona No. 7 de Monclova para plantear inquietudes sobre la atención médica. LIDIET MEXICANO
Elena Vega
por Elena Vega

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Derechohabientes acudieron al HGZ No. 7 para exponer inconformidades; el IMSS recibió un escrito y dará seguimiento a cada planteamiento

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recibió este martes a un grupo de personas que acudió al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7 de Monclova para expresar diversas inquietudes relacionadas con la atención que se brinda en la unidad médica.

La presencia del grupo generó un encuentro con personal directivo del hospital, quienes escucharon los planteamientos expuestos por los asistentes en un ejercicio de diálogo y apertura institucional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-protestan-por-atencion-medica-y-terminan-agredidos-por-guardias-de-la-clinica-7-del-imss-FA22771015

Durante la reunión, las personas entregaron un escrito en el que formalizaron sus inquietudes, por lo que el documento será canalizado a las áreas correspondientes del IMSS para su análisis y seguimiento.

$!El instituto aseguró que mantiene abiertos sus canales de comunicación con la derechohabiencia para atender sus necesidades.
El instituto aseguró que mantiene abiertos sus canales de comunicación con la derechohabiencia para atender sus necesidades. LIDIET MEXICANO

El instituto informó que algunos de los puntos planteados fueron atendidos durante el encuentro, mientras que el resto será revisado de manera puntual con el objetivo de proporcionar las respuestas correspondientes y determinar las acciones que, en su caso, procedan.

El IMSS en Coahuila señaló que mantiene abiertos sus canales de comunicación con la derechohabiencia y reiteró su disposición para escuchar las necesidades de los usuarios de sus servicios médicos.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando en el fortalecimiento de la atención que se ofrece en sus unidades, al tiempo que dará seguimiento a los planteamientos realizados este martes en el Hospital General de Zona No. 7.

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Elena Vega

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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