Monclova: protestan por atención médica y terminan agredidos por guardias de la Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como una manifestación pacífica para exigir respuestas por presuntas negligencias médicas y demás quejas por un servicio médico deficiente, terminó en una confrontación física dentro de la Clínica 7 del IMSS, donde derechohabientes denunciaron haber sido agredidos por los guardias de seguridad cuando intentaban llegar hasta la Dirección del hospital. Los momentos de mayor tensión se registraron cuando los manifestantes arribaron al exterior, donde expusieron sus quejas. Acto seguido, buscaron ingresar al área administrativa para entregar sus reclamos en oficios y exigir que una autoridad con capacidad de decisión los atendiera. Las quejas fueron por negligencias médicas que han cobrado la vista en decenas de pacientes, pésima atención de médicos especialistas, además de falta de insumos en todo el hospital.

Los inconformes ingresaron al Block A de la clínica y ahí se toparon con elementos de seguridad que les bloquearon el paso. Esto produjo un intercambio de empujones que rápidamente subió de tono, hasta llegar a los golpes entre los guardias y los derechohabientes. Los inconformes reclamaron que, además de enfrentar problemas para recibir atención médica, ahora fueran frenados por la fuerza cuando acudieron a exigir sus derechos dentro de las instalaciones del IMSS. La protesta fue encabezada por derechohabientes, jubilados y pensionados que exigieron respuestas ante distintos casos que consideran graves, entre ellos presuntas negligencias médicas, falta de insumos y la demora en la atención de pacientes. Uno de los manifestantes, Juan Armendáriz, narró que él mismo fue víctima de una presunta negligencia médica después de ser sometido a una cirugía el 25 de septiembre de 2025, tras la cual perdió la visión. Aseguró que alrededor de 70 pacientes resultaron afectados en la vista, en mayor o menor grado, y que hasta ahora no han recibido una respuesta satisfactoria sobre lo ocurrido. “Es no ver, es limitarte, es dejarte manejar, es dejar de hacer muchas cosas”, expresó al describir cómo la pérdida de la visión modificó completamente su vida.

Armendáriz aseguró, además, que presentó una queja ante el IMSS y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta, pese a contar con estudios que respaldan su caso. “Yo metí una queja aquí y hasta el momento no he tenido respuesta. Traigo todos los estudios”, señaló. Durante la manifestación también se denunció que un médico traumatólogo habría ofrecido realizar una cirugía de manera particular por 90 mil pesos, bajo el argumento de que dentro del IMSS no había los insumos necesarios para efectuar el procedimiento. Los derechohabientes exigieron que este señalamiento también sea investigado. “No vamos a permitir que nos callen” Armando Valdez Venegas, secretario de Previsión Social de la Delegación 590 de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, sostuvo que los manifestantes acudieron a la clínica precisamente para exigir que sus demandas fueran escuchadas, por lo que cuestionó que la respuesta haya sido impedirles el acceso mediante los guardias de seguridad. Dijo que no quieren reunirse únicamente con personal que no tenga facultades para resolver los problemas y exigió la intervención de autoridades de mayor nivel. “Queremos que por medio de la Subdelegación pedir a alguien con autorización suficiente para que venga a poner orden aquí”, manifestó. También pidió que el director general del IMSS, Zoé Robledo, envíe a un representante con facultades suficientes para atender las denuncias. “Que no vengan a jugarnos el dedo en la boca porque no lo vamos a permitir”, advirtió. Valdez Venegas insistió en que los derechohabientes continuarán organizándose y protestando hasta obtener respuestas. “Nosotros somos tercos, no vamos a quitar el dedo del renglón”, afirmó. La jornada terminó con un enfrentamiento que elevó la tensión al interior de la Clínica 7, luego de que quienes acudieron a reclamar por la atención médica terminaran protagonizando un altercado físico con los propios elementos encargados de resguardar las instalaciones. En el lugar, personal de la Dirección aceptó recibir a una comisión de adultos mayores, con quienes dialogaron por algunos minutos. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes solo se dispusieron a mantener el orden al exterior de la clínica. Los manifestantes exigieron que se investigue lo ocurrido y que el IMSS atienda tanto la agresión registrada durante la protesta como las denuncias médicas que motivaron su presencia en el hospital.

El derechohabiente denunció además que cuando los pacientes intentan presentar sus inconformidades encuentran obstáculos para poder llegar directamente con los responsables de la clínica. Juan insistió en que su caso no debe quedar archivado y pidió que las autoridades del IMSS revisen tanto su expediente como las denuncias de los demás pacientes que aseguran haber resultado afectados después de las jornadas de cirugía de cataratas. Aunque los manifestantes hablan de alrededor de 70 personas con problemas de visión, corresponde a las autoridades médicas investigar cada caso y determinar las causas de las afectaciones denunciadas. Mientras tanto, Juan continúa esperando una respuesta a la queja que presentó.

A casi un año de aquella cirugía, asegura que el daño en su ojo permanece y que nadie le ha explicado de manera satisfactoria qué ocurrió. “Me dañaron un ojo, pero no me cortaron la lengua”, reiteró. Y es precisamente por eso que, pese a sus 78 años, asegura que seguirá levantando la voz hasta obtener una respuesta.

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