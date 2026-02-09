Coahuila lanza operativo de vacunación masiva contra el sarampión; contratan a 100 brigadistas

Ante el riesgo epidemiológico derivado de la alta movilidad con los estados de Nuevo León y Durango, donde ya se reportan numerosos contagios, el Gobierno de Coahuila inició una campaña masiva e intensiva de vacunación en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad.

El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, indicó que aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún caso positivo en territorio coahuilense, las autoridades han enviado muestras de casos sospechosos a nivel federal, las cuales han resultado negativas hasta la fecha.

Eliud Aguirre enfatizó que la cercanía con estados vecinos obliga a no bajar la guardia.

“Tenemos dos estados vecinos donde hay mucho sarampión. La movilidad que tenemos con Nuevo León y Durango, particularmente en la región Laguna y en Torreón, representa un riesgo muy grande”, señaló el secretario de Salud, al justificar el inicio de estas acciones preventivas antes de que se presente un brote local.