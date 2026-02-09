Coahuila lanza operativo de vacunación masiva contra el sarampión; contratan a 100 brigadistas
La medida responde al riesgo epidemiológico por la alta movilidad con Nuevo León y Durango, donde hay numerosos contagios
Ante el riesgo epidemiológico derivado de la alta movilidad con los estados de Nuevo León y Durango, donde ya se reportan numerosos contagios, el Gobierno de Coahuila inició una campaña masiva e intensiva de vacunación en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad.
El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, indicó que aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún caso positivo en territorio coahuilense, las autoridades han enviado muestras de casos sospechosos a nivel federal, las cuales han resultado negativas hasta la fecha.
Eliud Aguirre enfatizó que la cercanía con estados vecinos obliga a no bajar la guardia.
“Tenemos dos estados vecinos donde hay mucho sarampión. La movilidad que tenemos con Nuevo León y Durango, particularmente en la región Laguna y en Torreón, representa un riesgo muy grande”, señaló el secretario de Salud, al justificar el inicio de estas acciones preventivas antes de que se presente un brote local.
DESPLIEGUE de DOSIS
Para garantizar la cobertura, el estado dispone de un lote de 145 mil dosis de vacunas. De estas, 120 mil corresponden a la Triple Viral (SRP), destinada a la población infantil de uno a nueve años, aunque puede aplicarse hasta los 14 años.
Además, se cuenta con 25 mil dosis de la Doble Viral (SR), utilizada principalmente en adultos de hasta 49 años como refuerzo para quienes deseen fortalecer su esquema de vacunación.
Para este operativo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas autorizó la contratación de 100 nuevos vacunadores, quienes se distribuirán en las ocho jurisdicciones sanitarias para ampliar la capacidad de atención. Este personal se suma a los equipos del IMSS, ISSSTE, el Magisterio y los servicios de salud municipales, que trabajan de manera coordinada para alcanzar al mayor número de personas posible.
CASA POR CASA
La estrategia de inmunización no se limitará a las unidades médicas. Las brigadas recorrerán las colonias casa por casa, se instalarán en centros comerciales y rutas recreativas, y mantendrán módulos permanentes en todos los centros de salud y hospitales del estado.
El secretario de Salud reiteró que la vacuna es totalmente gratuita y que existe suficiente biológico para completar los esquemas pendientes. En cuanto a otras medidas preventivas, informó que por el momento no se contempla la obligatoriedad del uso de cubrebocas, aunque el estado se mantiene bajo vigilancia epidemiológica constante.
Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a madres, padres de familia y a la población adulta de entre 20 y 49 años para que acudan a vacunarse, subrayando que el objetivo es “proteger y prevenir antes de que nos llegue el problema”.