Inicia remodelación del edificio de Seguridad Pública en Monclova, con inversión superior a 20 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 30 abril 2026
    Inicia remodelación del edificio de Seguridad Pública en Monclova, con inversión superior a 20 mdp
    Carlos Villarreal arrancó la primera etapa de remodelación de Seguridad Pública con una inversión superior a los 20 millones de pesos. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal puso en marcha la remodelación de la comandancia municipal y anunció becas educativas, homologación salarial y nuevas acciones para fortalecer la profesionalización policial

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión inicial que supera los 20 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal anunció el arranque de la primera etapa de remodelación del edificio de Seguridad Pública en Monclova, obra que forma parte del plan de inversión municipal Prendamos Monclova.

El edil destacó que este proyecto no solo implica la rehabilitación del inmueble, sino que está vinculado a una estrategia integral en materia de seguridad, alineada con el modelo estatal, y que contempla una segunda etapa para 2026, cuyos alcances actualmente se encuentran en evaluación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/imparte-cij-torreon-taller-de-meditacion-y-respiracion-consciente-para-fortalecer-la-salud-mental-EI20391151

Explicó que la modernización de la comandancia va de la mano con la consolidación del Centro Integral de Seguridad, lo que permitirá reorganizar funciones clave como proximidad, prevención e inteligencia, además de incorporar espacios adecuados para la capacitación continua de los elementos.

$!La modernización de la comandancia incluirá espacios para academia policial, inteligencia y capacitación permanente de los elementos.
La modernización de la comandancia incluirá espacios para academia policial, inteligencia y capacitación permanente de los elementos. LIDIET MEXICANO

En ese sentido, subrayó que por primera vez se contará con un área formal para academia policial, lo que permitirá fortalecer la preparación diaria de los elementos, dejando atrás esquemas improvisados y avanzando hacia una profesionalización más estructurada.

“Este proyecto marca un antes y un después para la corporación, porque nos permitirá operar de manera más eficiente y brindar mejores servicios a la ciudadanía”, puntualizó.

Villarreal agregó que, al trasladar diversas áreas al nuevo complejo, se liberarán espacios dentro de la comandancia actual, lo que facilitará su remodelación sin afectar la operatividad de las distintas direcciones municipales que forman parte de la estrategia de seguridad.

Asimismo, resaltó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado y otras instancias, bajo una ruta conjunta de fortalecimiento institucional que contempla inversión constante en infraestructura, equipamiento y capacitación.

Como parte del evento, también se anunció la entrega de 60 becas para policías, quienes podrán concluir su educación media superior, además de avanzar en su formación profesional con futuras oportunidades académicas en coordinación con la Universidad de Seguridad Pública.

$!Durante el evento también se anunciaron becas educativas y homologación salarial para dignificar la labor de los policías municipales.
Durante el evento también se anunciaron becas educativas y homologación salarial para dignificar la labor de los policías municipales. LIDIET MEXICANO

El alcalde adelantó que, a partir de la segunda quincena de mayo, se concretará además la homologación salarial para los elementos municipales, como parte del compromiso de dignificar su labor.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de la seguridad no solo impacta en la tranquilidad de las familias, sino también en el desarrollo económico de la región, al generar condiciones propicias para la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleos en Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón sin agua otra vez

Torreón sin agua otra vez
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

Se busca enlazar al Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo

El Municipio busca aprovechar la basura orgánica para generar gas y producir energía en el relleno sanitario.

Buscan reciclar y generar energía en relleno sanitario de Saltillo

Se busca garantizar atención oportuna a la población derechohabiente

IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
El testimonio de Hegseth ante el Congreso sirvió para revelar el costo inicial de la guerra en Irán, estimado en 25 mil millones de dólares, y el despliegue de miles de municiones.

5 conclusiones del testimonio de Hegseth sobre la guerra en Irán y su gestión
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron estables las tasas de interés el jueves, mientras monitorean el impacto económico de la guerra en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo.

Europa evalúa sus políticas económicas ante el alza de los precios de combustible