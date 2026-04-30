Inicia remodelación del edificio de Seguridad Pública en Monclova, con inversión superior a 20 mdp

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión inicial que supera los 20 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal anunció el arranque de la primera etapa de remodelación del edificio de Seguridad Pública en Monclova, obra que forma parte del plan de inversión municipal Prendamos Monclova. El edil destacó que este proyecto no solo implica la rehabilitación del inmueble, sino que está vinculado a una estrategia integral en materia de seguridad, alineada con el modelo estatal, y que contempla una segunda etapa para 2026, cuyos alcances actualmente se encuentran en evaluación.

Explicó que la modernización de la comandancia va de la mano con la consolidación del Centro Integral de Seguridad, lo que permitirá reorganizar funciones clave como proximidad, prevención e inteligencia, además de incorporar espacios adecuados para la capacitación continua de los elementos.

En ese sentido, subrayó que por primera vez se contará con un área formal para academia policial, lo que permitirá fortalecer la preparación diaria de los elementos, dejando atrás esquemas improvisados y avanzando hacia una profesionalización más estructurada. “Este proyecto marca un antes y un después para la corporación, porque nos permitirá operar de manera más eficiente y brindar mejores servicios a la ciudadanía”, puntualizó. Villarreal agregó que, al trasladar diversas áreas al nuevo complejo, se liberarán espacios dentro de la comandancia actual, lo que facilitará su remodelación sin afectar la operatividad de las distintas direcciones municipales que forman parte de la estrategia de seguridad. Asimismo, resaltó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado y otras instancias, bajo una ruta conjunta de fortalecimiento institucional que contempla inversión constante en infraestructura, equipamiento y capacitación. Como parte del evento, también se anunció la entrega de 60 becas para policías, quienes podrán concluir su educación media superior, además de avanzar en su formación profesional con futuras oportunidades académicas en coordinación con la Universidad de Seguridad Pública.

El alcalde adelantó que, a partir de la segunda quincena de mayo, se concretará además la homologación salarial para los elementos municipales, como parte del compromiso de dignificar su labor. Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de la seguridad no solo impacta en la tranquilidad de las familias, sino también en el desarrollo económico de la región, al generar condiciones propicias para la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleos en Monclova.

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