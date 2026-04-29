Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo

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Saraperos
/ 29 abril 2026
    Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
    La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Con sólida apertura de Wilmer Font y relevo efectivo de Enderson Franco, Saltillo venció 2-0 a Algodoneros, emparejó la serie y frenó su inercia negativa en el Madero

La reacción que tanto necesitaban finalmente llegó para los Saraperos de Saltillo. Con una actuación sólida desde el montículo y una ofensiva oportuna, la Nave Verde derrotó 2-0 a los Algodoneros de Unión Laguna en el segundo juego de la serie, logrando igualar el compromiso y, sobre todo, cortar una racha negativa que comenzaba a pesar en el arranque de la temporada 2026.

Después del revés en el primer encuentro, donde el pitcheo volvió a ser castigado, Saltillo mostró una cara distinta. Esta vez, el control del juego estuvo del lado de los lanzadores, encabezados por Wilmer Font, quien firmó una apertura clave al mantener sin carreras a una ofensiva que había producido 11 anotaciones un día antes.

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Font trabajó con precisión, atacando la zona de strike y obligando a los bateadores de Laguna a buscar contacto sin éxito. A lo largo de su labor, limitó los intentos de reacción de la visita, que apenas logró generar tráfico en las bases en momentos aislados, sin poder concretar.

El respaldo llegó desde el bullpen, un sector que había sido señalado en juegos anteriores. En esta ocasión, los relevistas cumplieron con su tarea y mantuvieron la ventaja sin sobresaltos importantes. El cierre quedó en manos de Enderson Franco, quien enfrentó la parte final del orden lagunero en la novena entrada.

Aunque Algodoneros intentó presionar con hombres en base, Franco mantuvo el control y resolvió con un rodado que terminó por sellar la blanqueada, confirmando una noche efectiva para el pitcheo sarapero.

A la ofensiva, Saltillo no necesitó de un ataque explosivo, sino de ejecución puntual.

La primera carrera cayó en la tercera entrada. Cole Roederer negoció base por bolas, avanzó con doblete de Ramón Ríos y, posteriormente, un lanzamiento descontrolado permitió que el corredor cruzara el plato, abriendo el marcador en un momento clave del encuentro.

La segunda anotación llegó en el cuarto episodio, cuando Fernando Villegas y Chris Carter conectaron imparables consecutivos para poner presión. Con corredores en posición, Alex Mejía elevó de sacrificio al jardín central, suficiente para impulsar la segunda carrera que amplió la ventaja a 2-0.

A partir de ese momento, el juego tomó un ritmo distinto. Saraperos apostó por el control desde el montículo y una defensa ordenada, evitando errores que en partidos anteriores habían resultado costosos. El cuadro respondió con jugadas clave y el outfield contuvo los batazos largos, reduciendo el margen de daño.

Laguna, por su parte, no encontró la misma contundencia mostrada en el primer juego. Sus principales bateadores fueron contenidos y el equipo acumuló ponches en momentos importantes, lo que frenó cualquier intento de armar un rally.

El contraste entre ambos juegos de la serie fue evidente. Mientras en el primero Saraperos permitió daño constante y no logró sostener su reacción, en este segundo duelo la historia se construyó desde la disciplina, la ejecución y el control del ritmo del partido.

Más allá del resultado, la victoria representa un respiro para Saltillo. No solo empareja la serie, sino que también ofrece señales de ajuste en aspectos que habían sido problemáticos: el pitcheo respondió, la defensa se mantuvo sólida y la ofensiva aprovechó sus oportunidades.

Ahora, el reto para la Nave Verde será sostener este nivel en el tercer juego y convertir esta victoria en un punto de inflexión. En una temporada que apenas comienza, pero que ya había encendido alertas, este triunfo puede marcar el inicio de una reconstrucción en el funcionamiento del equipo.

Por lo pronto, Saraperos volvió a ganar... y lo hizo de la forma que más necesitaba.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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