5 conclusiones del testimonio de Hegseth sobre la guerra en Irán y su gestión

5 conclusiones del testimonio de Hegseth sobre la guerra en Irán y su gestión

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The New York Times
por The New York Times

Fue la primera comparecencia pública del secretario de Defensa Pete Hegseth ante el Congreso desde que comenzó la operación Furia Épica a finales de febrero

Internacional
/ 30 abril 2026
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Por: John Ismay and Megan Mineiro

En su primera comparecencia pública importante ante el Congreso desde el inicio de la guerra en Irán, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el mayor adversario al que se enfrentaba Estados Unidos no era el ejército iraní, sino las “palabras huecas y derrotistas” de los demócratas y algunos legisladores republicanos.

Fue un anticipo de lo que resultó ser un polémico debate sobre la guerra en Irán.

La solicitud presupuestaria de casi 1,45 billones de dólares del Departamento de Defensa era el motivo de la audiencia de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, pero los legisladores casi no tocaron ese tema durante varias horas de la comparecencia.

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Hegseth hizo una defensa a ultranza de la “operación Furia Épica”, que comenzó el 28 de febrero. Sentado junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, y Jay Hurst, contralor del Pentágono, Hegseth subrayó repetidamente que la guerra era necesaria porque Irán representaba una “amenaza existencial” para Estados Unidos.

$!Residentes locales evacúan suministros básicos en una zona urbana afectada por los ataques aéreos de la operación “Furia Épica”.
Residentes locales evacúan suministros básicos en una zona urbana afectada por los ataques aéreos de la operación “Furia Épica”. ARCHIVO VANGUARDIA

El secretario de Defensa se puso irritable durante la audiencia y se burló de las preguntas de los legisladores demócratas, lo que provocó una rara amonestación del presidente del comité.

A continuación presentamos las principales conclusiones de la audiencia.

LA GUERRA EN IRÁN HA COSTADO HASTA AHORA 25 MIL MILLONES DE DÓLARES, SEGÚN EL PENTÁGONO

Hurst dijo que esa cifra es representativa sobre todo de las decenas de miles de bombas y misiles utilizados en el conflicto. Era la primera vez que el Departamento de Defensa facilitaba públicamente una estimación del costo de la guerra.

La guerra ha consumido un gran porcentaje de las municiones convencionales de mayor alcance del Pentágono, como los misiles de crucero furtivos lanzados desde el aire y los misiles de ataque de precisión lanzados desde tierra.

HAN MUERTO 14 MILITARES DURANTE LA GUERRA

El general Caine mencionó que 14 militares estadounidenses han muerto en el marco de la operación Furia Épica, aunque el sistema de análisis de bajas del Pentágono mostraba en línea 13 muertes estadounidenses hasta el miércoles por la mañana.

$!Una vista del conflicto que, según el contralor Jay Hurst, ya ha costado al Pentágono 25 mil millones de dólares en municiones.
Una vista del conflicto que, según el contralor Jay Hurst, ya ha costado al Pentágono 25 mil millones de dólares en municiones. ARCHIVO VANGUARDIA

El decimocuarto militar era el mayor Sorffly Davius, de la Guardia Nacional del Ejército, quien, según ABC News, murió el 6 de marzo tras una urgencia médica en Kuwait. Dos representantes del Pentágono, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente, confirmaron su muerte.

HEGSETH HIZO UNA AFIRMACIÓN FALSA SOBRE EL APOYO DE EU A UCRANIA

El secretario de Defensa dijo que el gobierno de Joe Biden le proporcionó a Ucrania “municiones por valor de cientos de miles de millones de dólares” tras la invasión de Rusia en 2022. Sin embargo, la cifra real es mucho menor.

Según un análisis de The New York Times de los registros y declaraciones del Pentágono, el gobierno de Biden envió a Ucrania 33.800 millones de dólares en armas procedentes de los arsenales del Departamento de Defensa, en el marco de un programa denominado Autoridad Presidencial de Reducción. El gobierno de Biden también entregó a Ucrania 33.200 millones de dólares en efectivo para comprar armas directamente a las empresas de defensa estadounidenses en el marco de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania. En total, unos 67.000 millones de dólares en ayuda militar desde el comienzo de la guerra.

Después del último desembolso de armas del arsenal del Pentágono, el 9 de enero de 2025, quedan sin gastar unos 3800 millones de dólares de fondos autorizados por el Congreso para la retirada de armas existentes para Ucrania.

ATAQUES A LOS CRÍTICOS DE LA GUERRA EN IRÁN

Hegseth, que sirvió en Irak y Afganistán como oficial subalterno de la Guardia Nacional del Ejército, se opuso a los miembros del Congreso que han calificado la guerra en Irán como un “atolladero”.

“Han pasado dos meses”, replicó Hegseth. “¿Quieren hablar de una guerra eterna?”.

$!Manifestantes surcoreanos portan pancartas y una foto policial del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, frente a la embajada estadounidense en Seúl.
Manifestantes surcoreanos portan pancartas y una foto policial del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, frente a la embajada estadounidense en Seúl. The New York Times

“Sé que el pueblo estadounidense apoya esa misión, a pesar de sus habladurías y de palabras como ‘atolladero’”, dijo Hegseth. Sin embargo, encuestas recientes muestran que una minoría de estadounidenses aprueba la acción militar en Irán.

Hegseth también rechazó las preguntas de los demócratas sobre el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos como consecuencia de la guerra, y las calificó de preguntas capciosas. “¿Cuánto pagarías para asegurarte de que Irán no tenga una bomba nuclear?”, dijo el secretario de Defensa.

Y DEFENDIÓ ACCIONES QUE LOS JURISTAS HAN CALIFICADO COMO CRÍMENES DE GUERRA

Cuando se le preguntó si mantenía su declaración de que los soldados estadounidenses no concederían “ni cuartel ni piedad para nuestros enemigos”, Hegseth dijo que los militares bajo su mando “luchan para ganar”.

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Una orden de “no dar cuartel” consiste en matar a todos los combatientes enemigos, incluso a quienes están gravemente heridos o se han rendido.

“Nos aseguramos de que nuestros combatientes de guerra dispongan de las normas de enfrentamiento necesarias para ser tan eficaces como sea humanamente posible”, añadió el secretario, después de que el representante Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, señalara que esa orden era un crimen de guerra según el Código Uniforme de Justicia Militar del ejército y el derecho internacional.

c. 2026 The New York Times Company

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