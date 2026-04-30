Buscan reciclar y generar energía en relleno sanitario de Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Buscan reciclar y generar energía en relleno sanitario de Saltillo
    El Municipio busca aprovechar la basura orgánica para generar gas y producir energía en el relleno sanitario. OMAR SAUCEDO

El Municipio plantea separar basura y aprovechar gas del relleno sanitario para producir electricidad

El Gobierno Municipal de Saltillo plantea avanzar hacia un modelo de manejo de residuos enfocado en la separación, el reciclaje y la generación de energía a partir del gas que producen las fosas del relleno sanitario.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es modificar la forma en que se dispone la basura, para que solo los desechos orgánicos lleguen a confinamiento. “Tenemos que ir trabajando en buscar la forma de manejar los residuos de una forma diferente, en tratar de buscar la separación para el tema del reciclaje”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cerraran-tramo-del-lea-por-rehabilitacion-de-pavimento-en-saltillo-KJ20387379

En ese sentido, explicó que los residuos orgánicos son clave para el aprovechamiento energético. “Que lo orgánico sea lo que realmente se vaya a la fosa, porque eso es lo que al final de cuentas ayuda para la generación de gas”, dijo.

Como parte de este proceso, el Municipio contempla cerrar fosas antiguas para aprovechar el gas que generan. “Vamos a empezar a la cancelación de la fosa número 5 y la número 6 para que en un futuro esas fosas puedan generar gas para poder generar electricidad”, detalló.

Dentro de este esquema recordó que también se proyecta la construcción de una nueva celda de disposición. El alcalde informó que se destinarán más de 60 millones de pesos para la fosa número 8, que será la última dentro del terreno actual del relleno sanitario.

Añadió que la fosa número 7 continuará en operación durante lo que resta de 2026 y posiblemente los primeros meses de 2027, antes de que entre en funcionamiento la nueva área.

De manera paralela, el Ayuntamiento ya analiza opciones para un nuevo sitio de disposición final, ya sea en predios cercanos al actual relleno o en otra zona del municipio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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