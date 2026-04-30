Imparte CIJ Torreón taller de meditación y respiración consciente para fortalecer la salud mental

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Imparte CIJ Torreón taller de meditación y respiración consciente para fortalecer la salud mental
    Las sesiones se realizan dos veces por semana con ejercicios de atención plena, relajación y autocuidado mental. SANDRA GÓMEZ

Con clases de respiración consciente, atención plena y autocuidado emocional, se ofrece un espacio para reducir ansiedad, manejar el estrés y promover hábitos de bienestar

TORREÓN, COAH.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón puso en marcha el Taller de Meditación y Respiración Consciente, con el objetivo de reducir la ansiedad, mejorar la concentración y ayudar a las personas a encontrar paz mental en su vida cotidiana.

El taller busca brindar herramientas prácticas que contribuyan al bienestar emocional y al fortalecimiento de la salud mental, ofreciendo un espacio seguro y guiado para aprender técnicas de relajación y autoconocimiento accesibles para todo público.

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La directora de la institución, Cecilia Martínez López, informó que en las instalaciones ubicadas en prolongación avenida Juárez 301, en la colonia Valles del Nazas, se están ofreciendo clases de autocuidado físico y mental todos los lunes y miércoles por la tarde.

Destacó que estos talleres están diseñados para atender las necesidades de diversos grupos de edad y facilitar la integración de hábitos saludables en la rutina diaria, promoviendo así una vida más equilibrada y consciente.

Durante las sesiones se imparten pláticas meditativas y ejercicios de activación de herramientas para abordar la vida diaria en equilibrio, dirigidas a personas que buscan dejar de reaccionar de manera automática ante situaciones que dominan su existencia.

Estas actividades fomentan el desarrollo de la atención plena y la gestión emocional, ayudando a los participantes a responder de forma más consciente ante situaciones estresantes y promoviendo el autoconocimiento como base para el cambio personal.

Asimismo, se brindan prácticas de respiración para que las personas puedan enfrentar los retos que se presentan en lo cotidiano e instalar hábitos conscientes de quietud y discernimiento; de esta manera, aprenden a calmar la mente, precisó.

Estas técnicas no solo contribuyen a disminuir el estrés, sino que también fortalecen la capacidad de concentración y la sensación de bienestar general, permitiendo a los asistentes recuperar su equilibrio interno y mejorar significativamente su calidad de vida.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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