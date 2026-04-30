Imparte CIJ Torreón taller de meditación y respiración consciente para fortalecer la salud mental

El taller busca brindar herramientas prácticas que contribuyan al bienestar emocional y al fortalecimiento de la salud mental, ofreciendo un espacio seguro y guiado para aprender técnicas de relajación y autoconocimiento accesibles para todo público.

TORREÓN, COAH.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón puso en marcha el Taller de Meditación y Respiración Consciente, con el objetivo de reducir la ansiedad, mejorar la concentración y ayudar a las personas a encontrar paz mental en su vida cotidiana.

La directora de la institución, Cecilia Martínez López, informó que en las instalaciones ubicadas en prolongación avenida Juárez 301, en la colonia Valles del Nazas, se están ofreciendo clases de autocuidado físico y mental todos los lunes y miércoles por la tarde.

Destacó que estos talleres están diseñados para atender las necesidades de diversos grupos de edad y facilitar la integración de hábitos saludables en la rutina diaria, promoviendo así una vida más equilibrada y consciente.

Durante las sesiones se imparten pláticas meditativas y ejercicios de activación de herramientas para abordar la vida diaria en equilibrio, dirigidas a personas que buscan dejar de reaccionar de manera automática ante situaciones que dominan su existencia.

Estas actividades fomentan el desarrollo de la atención plena y la gestión emocional, ayudando a los participantes a responder de forma más consciente ante situaciones estresantes y promoviendo el autoconocimiento como base para el cambio personal.

Asimismo, se brindan prácticas de respiración para que las personas puedan enfrentar los retos que se presentan en lo cotidiano e instalar hábitos conscientes de quietud y discernimiento; de esta manera, aprenden a calmar la mente, precisó.

Estas técnicas no solo contribuyen a disminuir el estrés, sino que también fortalecen la capacidad de concentración y la sensación de bienestar general, permitiendo a los asistentes recuperar su equilibrio interno y mejorar significativamente su calidad de vida.