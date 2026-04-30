IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que los servicios de Urgencias y hospitalización operarán de manera continua el próximo viernes 1 de mayo, con el objetivo de garantizar la atención médica oportuna a la población derechohabiente durante esta fecha.

La institución detalló que, con anticipación, se establecieron roles de trabajo y guardias en las distintas unidades médicas y hospitalarias, así como en áreas de apoyo fundamentales como Enfermería, laboratorio, lavandería, cocina y servicios básicos, a fin de asegurar la operatividad sin interrupciones.