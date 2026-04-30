IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo
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La atención médica se brindará de manera continua durante ese día
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que los servicios de Urgencias y hospitalización operarán de manera continua el próximo viernes 1 de mayo, con el objetivo de garantizar la atención médica oportuna a la población derechohabiente durante esta fecha.
La institución detalló que, con anticipación, se establecieron roles de trabajo y guardias en las distintas unidades médicas y hospitalarias, así como en áreas de apoyo fundamentales como Enfermería, laboratorio, lavandería, cocina y servicios básicos, a fin de asegurar la operatividad sin interrupciones.
El IMSS recordó que en el área de Urgencias la atención se brinda con base en la valoración del personal de salud, quien determina la prioridad de cada caso según su gravedad, por lo que exhortó a la población a hacer un uso responsable de los servicios médicos.
Con estas acciones, el IMSS en Coahuila reiteró su compromiso de ofrecer atención médica permanente, priorizando en todo momento la salud y el bienestar de sus derechohabientes.