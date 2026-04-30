IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo
    Se busca garantizar atención oportuna a la población derechohabiente CORTESÍA

La atención médica se brindará de manera continua durante ese día

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que los servicios de Urgencias y hospitalización operarán de manera continua el próximo viernes 1 de mayo, con el objetivo de garantizar la atención médica oportuna a la población derechohabiente durante esta fecha.

La institución detalló que, con anticipación, se establecieron roles de trabajo y guardias en las distintas unidades médicas y hospitalarias, así como en áreas de apoyo fundamentales como Enfermería, laboratorio, lavandería, cocina y servicios básicos, a fin de asegurar la operatividad sin interrupciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sindicato-senala-viacrucis-por-falta-de-medicinas-e-insumos-materiales-en-el-imss-LA20310218

El IMSS recordó que en el área de Urgencias la atención se brinda con base en la valoración del personal de salud, quien determina la prioridad de cada caso según su gravedad, por lo que exhortó a la población a hacer un uso responsable de los servicios médicos.

Con estas acciones, el IMSS en Coahuila reiteró su compromiso de ofrecer atención médica permanente, priorizando en todo momento la salud y el bienestar de sus derechohabientes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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