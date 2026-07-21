Eligen a Narda Leija como Reina y arranca la Feria de la Uva 2026 en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La Feria de la Uva 2026 ya tiene soberana: Narda Alejandra Leija García fue electa como reina de la edición 94 de la máxima celebración de Cuatro Ciénegas, tras el cómputo oficial realizado por el Comité Central de la Feria. La elección se llevó a cabo en presencia del alcalde Víctor Manuel Leija Vega, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, integrantes del comité organizador y representantes de los diferentes subcomités que participan en la organización de esta tradicional festividad.

Luego del conteo de votos, el comité declaró ganadora a Narda Alejandra Leija García, mientras que Ana Carolina Hinostroza Martínez fue nombrada Princesa, convirtiéndose ambas en las representantes oficiales de la Feria de la Uva 2026. Durante el evento, el Alcalde destacó que esta festividad representa uno de los principales símbolos de identidad para los habitantes del Pueblo Mágico, al mantener vivas las costumbres y fortalecer la convivencia entre las familias. “La Feria de la Uva forma parte de nuestra identidad y de las tradiciones que nos distinguen como pueblo. Es un espacio donde honramos nuestras raíces, fortalecemos la convivencia familiar y mostramos al mundo la riqueza cultural de Cuatro Ciénegas”, expresó el Edil. Además de representar a la feria en los eventos oficiales, la Reina y la Princesa participarán en proyectos de carácter social. Narda Alejandra Leija García respaldará las acciones del subcomité Proyecto Cuatro Patas, destinadas a la rehabilitación del Centro de Bienestar Animal Ánimas, mientras que Ana Carolina Hinostroza Martínez trabajará de la mano con el Centro de Rehabilitación Betania, apoyando las actividades que desarrolla esta institución.

La velada concluyó con la presentación del Grupo Malibú, que amenizó la celebración de familias y simpatizantes de las candidatas. Con la elección de la nueva soberana, el Comité Central da inicio formal a las actividades de la 94 Feria de la Uva, una de las festividades con mayor arraigo en la Región Centro de Coahuila, que año con año busca preservar las tradiciones, promover la cultura local y fortalecer el sentido de pertenencia de los cieneguenses.