Preparativos avanzados para el arranque del Coahuila 1000 Desert Rally en Torreón

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    Preparativos avanzados para el arranque del Coahuila 1000 Desert Rally en Torreón
    La mesa de trabajo, encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme, analizó los protocolos logísticos y de coordinación institucional. SANDRA GÓMEZ

La justa deportiva iniciará el 13 de agosto en Torreón con la participación estimada de 490 competidores de talla nacional e internacional

TORREÓN, COAH.- Encabezados por Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, los organizadores del Coahuila 1000 Desert Rally sostuvieron una junta de trabajo con el alcalde Miguel Ángel Riquelme y la secretaria estatal de Turismo, Cristina Amezcua, acompañados por directivos de las dependencias involucradas en este destacado evento de automovilismo y aventura del norte nacional.

En la mesa de trabajo se evaluaron los protocolos logísticos y de coordinación interinstitucional para las etapas previa y posterior al banderazo, enfocando esfuerzos prioritarios en corporaciones de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil, Salud y otras áreas operativas clave.

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La meta principal de esta estrategia conjunta es blindar el evento y salvaguardar la integridad de los corredores, equipos de asistencia, turistas y familias enteras que se darán cita a lo largo de las distintas demarcaciones que comprende el trayecto.

Villanueva Tarín enfatizó que el éxito de la justa descansa en la suma de voluntades entre los tres niveles de gobierno, el sector empresarial y el comité directivo, optimizando la capacidad de reacción operativa tanto en el circuito de velocidad como en el circuito recreativo.

Más allá del impacto deportivo, el rally se consolida como un escaparate turístico de primer orden, exponiendo ante visitantes locales y extranjeros la riqueza paisajística, los desiertos, los municipios y los atractivos naturales de la geografía coahuilense.

Las proyecciones económicas del comité organizador apuntan a captar aproximadamente 50 millones de pesos, impulsados por la presencia de cerca de 490 pilotos de diversas latitudes, sus equipos de soporte, familiares y apasionados del deporte motor.

Las acciones arrancarán formalmente el 13 de agosto desde suelo torreonense para concluir el día 16 en Monclova; el trayecto competitivo contempla una pernocta en Saltillo, en tanto que los expedicionarios de la vertiente turística descansarán en Cuatro Ciénegas antes de encarar la recta final hacia la meta.

$!Los organizadores de la carrera esperan una derrama económica de por lo menos 50 millones de pesos.
Los organizadores de la carrera esperan una derrama económica de por lo menos 50 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

El líder de la Canaco detalló que la justa se divide en dos vertientes: el rally extremo, ideado para los pilotos que desafiarán los obstáculos del terreno, y el paseo turístico, pensado para quienes desean disfrutar de los paisajes estatales a un ritmo recreativo sin el rigor de la competencia.

Asimismo, recordó que esta variante turística acumula ya 16 años de historia, mientras que el formato de competencia llega a su duodécima edición, cifras que avalan el arraigo y prestigio alcanzado por el Coahuila 1000 dentro del turismo de aventura regional.

Actualmente los registros continúan habilitados para los entusiastas del off road interesados en surcar los caminos y desiertos coahuilenses, un evento que combina la adrenalina deportiva con un sólido impulso al turismo y la economía de los municipios sede.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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