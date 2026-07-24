Preparativos avanzados para el arranque del Coahuila 1000 Desert Rally en Torreón

TORREÓN, COAH.- Encabezados por Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, los organizadores del Coahuila 1000 Desert Rally sostuvieron una junta de trabajo con el alcalde Miguel Ángel Riquelme y la secretaria estatal de Turismo, Cristina Amezcua, acompañados por directivos de las dependencias involucradas en este destacado evento de automovilismo y aventura del norte nacional. En la mesa de trabajo se evaluaron los protocolos logísticos y de coordinación interinstitucional para las etapas previa y posterior al banderazo, enfocando esfuerzos prioritarios en corporaciones de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil, Salud y otras áreas operativas clave.

La meta principal de esta estrategia conjunta es blindar el evento y salvaguardar la integridad de los corredores, equipos de asistencia, turistas y familias enteras que se darán cita a lo largo de las distintas demarcaciones que comprende el trayecto. Villanueva Tarín enfatizó que el éxito de la justa descansa en la suma de voluntades entre los tres niveles de gobierno, el sector empresarial y el comité directivo, optimizando la capacidad de reacción operativa tanto en el circuito de velocidad como en el circuito recreativo. Más allá del impacto deportivo, el rally se consolida como un escaparate turístico de primer orden, exponiendo ante visitantes locales y extranjeros la riqueza paisajística, los desiertos, los municipios y los atractivos naturales de la geografía coahuilense. Las proyecciones económicas del comité organizador apuntan a captar aproximadamente 50 millones de pesos, impulsados por la presencia de cerca de 490 pilotos de diversas latitudes, sus equipos de soporte, familiares y apasionados del deporte motor. Las acciones arrancarán formalmente el 13 de agosto desde suelo torreonense para concluir el día 16 en Monclova; el trayecto competitivo contempla una pernocta en Saltillo, en tanto que los expedicionarios de la vertiente turística descansarán en Cuatro Ciénegas antes de encarar la recta final hacia la meta.

El líder de la Canaco detalló que la justa se divide en dos vertientes: el rally extremo, ideado para los pilotos que desafiarán los obstáculos del terreno, y el paseo turístico, pensado para quienes desean disfrutar de los paisajes estatales a un ritmo recreativo sin el rigor de la competencia. Asimismo, recordó que esta variante turística acumula ya 16 años de historia, mientras que el formato de competencia llega a su duodécima edición, cifras que avalan el arraigo y prestigio alcanzado por el Coahuila 1000 dentro del turismo de aventura regional. Actualmente los registros continúan habilitados para los entusiastas del off road interesados en surcar los caminos y desiertos coahuilenses, un evento que combina la adrenalina deportiva con un sólido impulso al turismo y la economía de los municipios sede.