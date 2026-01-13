Intentan asaltar tren y realizan disparos en Monclova; activan operativo

MONCLOVA, COAH.— Un intento de asalto a un tren de carga generó una amplia movilización policiaca durante la madrugada en el sector norte de Monclova, luego de que se reportara la presencia de varios sujetos en las vías férreas y presuntas detonaciones de arma de fuego.

El incidente fue reportado en el tramo conocido como la Curva de Juan Sánchez, así como en zonas cercanas a la colonia Ramos Arizpe, donde habitantes alertaron a los servicios de emergencia al observar a personas desplazándose entre los vagones de manera inusual y riesgosa.

De acuerdo con los reportes recibidos, algunos testigos señalaron haber escuchado disparos, lo que incrementó la preocupación ante la posibilidad de que los sujetos intentaran detener la marcha de la locomotora para cometer el robo. La situación fue considerada de alto riesgo debido a que el tren se encontraba en movimiento.

Tras la alerta, corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en áreas aledañas a las vías del ferrocarril, recorriendo brechas, caminos rurales y zonas despobladas. Las labores se complicaron por la falta de iluminación y las condiciones nocturnas.

De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables habrían aprovechado la oscuridad para intentar abordar los vagones, pero al detectar la presencia de las autoridades optaron por huir, internándose entre la maleza y terrenos de difícil acceso.

Al término del operativo no se reportaron personas detenidas ni el aseguramiento de armas. La vigilancia en el sector se mantuvo durante varias horas como medida preventiva, mientras habitantes de la zona expresaron inquietud por este tipo de hechos registrados en el área.

(Con información de La Voz)