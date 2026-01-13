Monclova: siguen prófugos hermanos señalados por homicidio en bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- El homicidio de Víctor Moisés “N”, registrado en el bulevar Pape, continúa bajo investigación activa por parte de la Fiscalía General del Estado, la cual mantiene el caso como una prioridad dentro de la Agencia de Investigación Criminal en Monclova. A pesar del tiempo transcurrido desde los hechos, las diligencias ministeriales no se han detenido y el expediente permanece en integración permanente.

El crimen ocurrió en el sector Estancias, al norte de la ciudad, durante un episodio que derivó en una persecución vehicular con consecuencias fatales. Desde el inicio de la carpeta de investigación, personal especializado ha realizado diversas acciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables.

TE PUEDE INTERESAR: Muere en el hospital pepenador de 86 años tras ser atropellado en Monclova

De acuerdo con las líneas de investigación, la víctima y su hermano se retiraban en motocicleta de una reunión social donde previamente se había registrado una pelea, presuntamente relacionada con el consumo de alcohol. Durante su huida, fueron alcanzados por los ocupantes de una camioneta, quienes los embistieron de manera directa. El impacto provocó la muerte de Víctor Moisés, mientras que su hermano resultó con lesiones de gravedad.

La Fiscalía confirmó que los presuntos responsables del homicidio están plenamente identificados y que se trata de dos hermanos, quienes habrían participado de manera directa en los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado su detención, debido a que mantienen una movilidad constante y considerada errática, lo que ha complicado su localización inmediata.

Como parte de las labores de búsqueda, las áreas de inteligencia de la FGE realizan el seguimiento de rutas, movimientos y posibles refugios temporales utilizados por los sospechosos. Las indagatorias señalan que, tras el ataque, los implicados habrían huido inicialmente hacia el estado de Nuevo León, para posteriormente desplazarse hacia la costa del Pacífico.

La autoridad ministerial mantiene vigilancia sobre estos desplazamientos mediante herramientas de análisis e intercambio de información. También se revisan registros y reportes relacionados con posibles estancias en distintos puntos del país, como parte de las estrategias para ubicar a los señalados.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven de Frontera hallado sin vida en Estación Barroterán

La Fiscalía reiteró que el caso cuenta con denuncia formal y un procedimiento legal vigente, además de que existen elementos suficientes dentro de la carpeta de investigación que sustentan la responsabilidad de los presuntos implicados. Aunque se reconoce la complejidad del caso, se subrayó que la investigación no ha sido suspendida en ningún momento.

El homicidio de Víctor Moisés “N” sigue siendo tratado como un asunto relevante en la región, y las autoridades afirmaron que el seguimiento continuará hasta lograr la detención de los responsables y esclarecer plenamente los hechos ocurridos en el bulevar Pape.

(Con información de medios locales)