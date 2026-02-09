Invertirán más de 90 mdp para modernizar el Libramiento Oriente, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció una inversión superior a los 90 millones de pesos para la modernización, rehabilitación y ampliación del Libramiento Oriente, conocido como la avenida Puerta 4, una de las vialidades estratégicas para la movilidad y el desarrollo urbano de Monclova.

Durante la entrega de obras en el municipio, el mandatario estatal informó que los trabajos iniciarán en las próximas semanas y se realizarán de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura urbana.

Jiménez Salinas detalló que el proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de la vialidad, con el objetivo de mejorar la seguridad, la conectividad y el flujo vehicular en el tramo que va del PAPE hacia la salida a Candela y Monclova.

Subrayó que se trata de una obra largamente solicitada por la ciudadanía y considerada clave para mejorar la movilidad en una de las principales arterias de la ciudad.

En este contexto, recordó que durante 2025 se cerró una inversión de 122 millones de pesos en obras sociales, las cuales ya se encuentran en proceso de entrega. Asimismo, destacó la conclusión de la ampliación del Libramiento Carlos Salinas, proyecto en el que se destinaron más de 150 millones de pesos.

De igual forma, anunció que para 2026 se reactivará el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, con una inversión superior a los 130 millones de pesos exclusivamente para Monclova, reforzando el compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo urbano y social del municipio.

Finalmente, adelantó que en breve se presentará un ambicioso programa de megaobras carreteras, con inversiones por miles de millones de pesos, orientado a fortalecer la conectividad de la carretera federal 57, desde Saltillo hasta Piedras Negras y Acuña.