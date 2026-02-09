El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios

Las redes sociales en Coahuila se han llenado en los últimos días de versiones animadas, coloridas y estilizadas de políticos, funcionarios y ciudadanos que han decidido sumarse a una tendencia digital impulsada por la inteligencia artificial. Se trata de caricaturas personalizadas creadas con ChatGPT, una modalidad que va más allá de transformar una fotografía y que ha captado la atención por su alto nivel de personalización. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes escalan chimenea de AHMSA en Monclova y se viralizan en redes

El fenómeno no pasó desapercibido entre figuras públicas del estado. El gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola, así como legisladores como Jericó Abramo Masso, Luz Elena Morales, además de diversos funcionarios, comenzaron a compartir sus propias caricaturas generadas con IA, provocando una oleada de reacciones, comentarios y réplicas entre usuarios coahuilenses.

A diferencia de otros filtros o aplicaciones, esta herramienta utiliza no solo una imagen del usuario, sino también información derivada de sus interacciones previas con la plataforma. La inteligencia artificial analiza el tipo de contenido que consulta, su forma de expresarse y su actividad profesional, lo que permite construir un retrato digital que comunica identidad y contexto, no solo apariencia.

En Coahuila, este detalle ha resultado especialmente atractivo para actores políticos y servidores públicos, quienes han encontrado en estas caricaturas una nueva forma de presentarse ante la ciudadanía en entornos digitales, combinando cercanía, modernidad y narrativa visual. Muchos de estos retratos incluyen elementos alusivos a su función pública, su agenda o su estilo personal.

El auge de la tendencia también se explica por la facilidad del proceso. A través de un mensaje específico —difundido ampliamente en redes— los usuarios solicitan a la IA que genere una caricatura basada en su historial de conversaciones. Posteriormente, basta con subir una fotografía clara y, si se desea, solicitar ajustes de estilo, desde ilustraciones sobrias hasta versiones tipo cartoon o anime.

Para usuarios con poca interacción previa, la recomendación es añadir contexto: explicar a qué se dedican, qué tipo de imagen buscan y qué tono desean proyectar. Entre más información recibe la IA, más preciso resulta el retrato final.

ASÍ PUEDES CREAR TU IMAGEN CON CHATGPT Accede a ChatGPT con sesión iniciada Es importante usar tu cuenta personal, ya que el sistema toma como referencia tu historial de conversaciones para personalizar el resultado. Carga una fotografía reciente (opcional, pero recomendable) Sube una imagen clara de tu rostro, de preferencia de frente y con buena iluminación, para que la caricatura conserve rasgos fieles.

Describe qué tipo de caricatura deseas Indica el estilo (colorido, minimalista, tipo cómic, ilustración digital), así como el uso que tendrá: foto de perfil, portada, imagen institucional, etcétera. Añade contexto personal o profesional Especifica a qué te dedicas, tus intereses principales o el mensaje que quieres transmitir. Esto ayuda a que la imagen “cuente una historia” y no sea solo un retrato.

Solicita ajustes específicos Puedes pedir cambios en expresiones faciales, vestimenta, fondo, colores o elementos simbólicos relacionados con tu trabajo o aficiones.

Revisa el resultado y solicita correcciones Si algo no te convence, pide modificaciones puntuales hasta obtener una caricatura alineada con tu identidad y estilo. Descarga y utiliza la imagen Una vez conforme, guarda la ilustración y úsala en redes sociales, presentaciones o como carta de presentación digital.