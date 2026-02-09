El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    En la imagen puedes ver a Diana González, directora de Museos de Coahuila; al gobernador Manolo Jiménez y al diputado local Álvaro Moreira. IMAGEN: REDES SOCIALES

La tendencia de caricaturas generadas con inteligencia artificial ha ganado terreno entre usuarios de Coahuila, incluidos políticos y funcionarios públicos

Las redes sociales en Coahuila se han llenado en los últimos días de versiones animadas, coloridas y estilizadas de políticos, funcionarios y ciudadanos que han decidido sumarse a una tendencia digital impulsada por la inteligencia artificial. Se trata de caricaturas personalizadas creadas con ChatGPT, una modalidad que va más allá de transformar una fotografía y que ha captado la atención por su alto nivel de personalización.

$!Azucena Ramos, directora general del CECyTE-EMSaD Coahuila.
Azucena Ramos, directora general del CECyTE-EMSaD Coahuila. IMAGEN: REDES SOCIALES

El fenómeno no pasó desapercibido entre figuras públicas del estado. El gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola, así como legisladores como Jericó Abramo Masso, Luz Elena Morales, además de diversos funcionarios, comenzaron a compartir sus propias caricaturas generadas con IA, provocando una oleada de reacciones, comentarios y réplicas entre usuarios coahuilenses.

$!“Chano” Díaz, alcalde de Sabinas, Coahuila.
“Chano” Díaz, alcalde de Sabinas, Coahuila. IMAGEN: REDES SOCIALES

A diferencia de otros filtros o aplicaciones, esta herramienta utiliza no solo una imagen del usuario, sino también información derivada de sus interacciones previas con la plataforma. La inteligencia artificial analiza el tipo de contenido que consulta, su forma de expresarse y su actividad profesional, lo que permite construir un retrato digital que comunica identidad y contexto, no solo apariencia.

$!Paola Rodríguez, Presidenta Honoraria de “Inspira Coahuila”.
Paola Rodríguez, Presidenta Honoraria de “Inspira Coahuila”. IMAGEN: REDES SOCIALES

En Coahuila, este detalle ha resultado especialmente atractivo para actores políticos y servidores públicos, quienes han encontrado en estas caricaturas una nueva forma de presentarse ante la ciudadanía en entornos digitales, combinando cercanía, modernidad y narrativa visual. Muchos de estos retratos incluyen elementos alusivos a su función pública, su agenda o su estilo personal.

$!Fiscal de Coahuila, Federico Fernández.
Fiscal de Coahuila, Federico Fernández. IMAGEN: REDES SOCIALES

El auge de la tendencia también se explica por la facilidad del proceso. A través de un mensaje específico —difundido ampliamente en redes— los usuarios solicitan a la IA que genere una caricatura basada en su historial de conversaciones. Posteriormente, basta con subir una fotografía clara y, si se desea, solicitar ajustes de estilo, desde ilustraciones sobrias hasta versiones tipo cartoon o anime.

$!Diputado federal Rubén Moreira.
Diputado federal Rubén Moreira. IMAGEN: REDES SOCIALES

Para usuarios con poca interacción previa, la recomendación es añadir contexto: explicar a qué se dedican, qué tipo de imagen buscan y qué tono desean proyectar. Entre más información recibe la IA, más preciso resulta el retrato final.

$!Diputada local y presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales.
Diputada local y presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales. IMAGEN: REDES SOCIALES

ASÍ PUEDES CREAR TU IMAGEN CON CHATGPT

Accede a ChatGPT con sesión iniciada Es importante usar tu cuenta personal, ya que el sistema toma como referencia tu historial de conversaciones para personalizar el resultado.

Carga una fotografía reciente (opcional, pero recomendable) Sube una imagen clara de tu rostro, de preferencia de frente y con buena iluminación, para que la caricatura conserve rasgos fieles.

$!Jericó Abramo Masso, diputado federal.
Jericó Abramo Masso, diputado federal. IMAGEN: REDES SOCIALES

Describe qué tipo de caricatura deseas Indica el estilo (colorido, minimalista, tipo cómic, ilustración digital), así como el uso que tendrá: foto de perfil, portada, imagen institucional, etcétera.

Añade contexto personal o profesional Especifica a qué te dedicas, tus intereses principales o el mensaje que quieres transmitir. Esto ayuda a que la imagen “cuente una historia” y no sea solo un retrato.

$!Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal. IMAGEN: REDES SOCIALES

Solicita ajustes específicos Puedes pedir cambios en expresiones faciales, vestimenta, fondo, colores o elementos simbólicos relacionados con tu trabajo o aficiones.

$!Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno del Estado De Coahuila en la Ciudad de México.
Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno del Estado De Coahuila en la Ciudad de México. IMAGEN: REDES SOCIALES

Revisa el resultado y solicita correcciones Si algo no te convence, pide modificaciones puntuales hasta obtener una caricatura alineada con tu identidad y estilo.

Descarga y utiliza la imagen Una vez conforme, guarda la ilustración y úsala en redes sociales, presentaciones o como carta de presentación digital.

  • $!Maribel Sánchez, coordinadora general de Comunicación e Imagen Institucional de Coahuila.
    Maribel Sánchez, coordinadora general de Comunicación e Imagen Institucional de Coahuila. IMAGEN: REDES SOCIALES
  • $!Diputada local Magaly Hernández.
    Diputada local Magaly Hernández. IMAGEN: REDES SOCIALES
  • $!Marco Cantú Vega, director general del ICATEC.
    Marco Cantú Vega, director general del ICATEC. IMAGEN: REDES SOCIALES
  • $!Diputada local Edna Dávalos.
    Diputada local Edna Dávalos. IMAGEN: REDES SOCIALES
