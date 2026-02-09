Buscará Tereso Medina la dirigencia nacional de la CTM

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Buscará Tereso Medina la dirigencia nacional de la CTM
    El coahuilense Tereso Medina confirmó su intención de contender por la dirigencia nacional de la central obrera. FOTO: REDES SOCIALES
Katya González
por Katya González

Dirigencia
A20
Sindicatos

Localizaciones


CDMX
Coahuila

Personajes


Tereso Medina

Organizaciones


Ctm

El secretario general adjunto de la CTM anunció que participará con la Planilla de Unidad Nacional rumbo al XVII Congreso Nacional Ordinario

El secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, informó que buscará la dirigencia nacional de la organización, al confirmar su participación en el proceso rumbo al XVII Congreso Nacional Ordinario.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente de la CTM en Coahuila dio a conocer sus aspiraciones para encabezar la central obrera a nivel nacional, al señalar que formará parte de la Planilla de Unidad Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM a nivel nacional

“He decidido participar activamente en la construcción y encabezamiento de la Planilla de Unidad Nacional de la CTM, con el propósito de fortalecer la cohesión interna, la estabilidad institucional y la defensa firme de los derechos de las y los trabajadores”, expresó.

Medina destacó que el trabajo colectivo y la disciplina son pilares para un sindicalismo fuerte, progresista y democrático. Asimismo, reiteró su respeto a los lineamientos del Comité Nacional y a la conducción del comisionado especial para la coordinación general de los trabajos del congreso.

“Mi compromiso es sumar, escuchar y construir, privilegiando siempre el interés superior de la CTM y de su base trabajadora”, señaló en el documento.

El dirigente agradeció las muestras de respaldo de federaciones estatales y regionales, sindicatos nacionales de industria y de empresa, así como de delegados y trabajadores.

“Seguiremos avanzando con unidad, responsabilidad e institucionalidad para consolidar una CTM más fuerte, vigente y comprometida con la justicia social”, concluyó.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

