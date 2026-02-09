Buscará Tereso Medina la dirigencia nacional de la CTM

El secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, informó que buscará la dirigencia nacional de la organización, al confirmar su participación en el proceso rumbo al XVII Congreso Nacional Ordinario.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente de la CTM en Coahuila dio a conocer sus aspiraciones para encabezar la central obrera a nivel nacional, al señalar que formará parte de la Planilla de Unidad Nacional.

“He decidido participar activamente en la construcción y encabezamiento de la Planilla de Unidad Nacional de la CTM, con el propósito de fortalecer la cohesión interna, la estabilidad institucional y la defensa firme de los derechos de las y los trabajadores”, expresó.