Banco deja sin 120 mil pesos a adulta mayor en Monclova; denuncia cinco años sin recuperar sus ahorros

MONCLOVA, COAH.- Lo que reunió durante años de trabajo desapareció de un momento a otro, en Monclova. Una adulta mayor de 78 años denunció que perdió 120 mil pesos que permanecían en una cuenta de ahorro en el banco Banamex y que, pese a más de cinco años de insistir ante la institución bancaria, asegura que no ha recibido una solución.

Margarita Dura Flores, ex trabajadora del IMSS, relató que originalmente depositó 150 mil pesos con la intención de obtener rendimientos. Tiempo después retiró 30 mil pesos para prestárselos a una de sus hijas, por lo que en la cuenta permanecían 120 mil pesos. Sin embargo, cuando acudió al mes siguiente para cobrar los intereses, se llevó una sorpresa al descubrir que el dinero ya no estaba disponible. “Ya no había ni un cinco”, recordó al asegurar que el monto había desaparecido por completo de su cuenta.

La mujer explicó que de inmediato solicitó hablar con la gerente de la sucursal, pero afirmó que recibió un trato indiferente. “Ni siquiera levantó la cara para verme”, expresó. Desde entonces inició un proceso de reclamos que incluso la llevó hasta Saltillo. Aseguró que, en un principio, le informaron que el caso procedía debido al monto del dinero reclamado; sin embargo, posteriormente recibió una resolución desfavorable. “Ya tiene como cinco años y nunca he dejado de insistir. Tengo toda la papelería, he hecho mucha lucha, pero no me han regresado nada”, lamentó.

Margarita señaló que esta situación le genera preocupación sobre la seguridad de los ahorros de las personas adultas mayores dentro de las instituciones financieras. “Ya ni los bancos son seguros, hay puro ratón”, manifestó con molestia, al considerar que muchas personas de la tercera edad pueden ser vulnerables ante este tipo de situaciones. Actualmente, indicó que su pensión ya no la recibe en Banamex, sino en otra institución bancaria. La denuncia de la ex trabajadora del IMSS expone la preocupación de adultos mayores que depositan sus ahorros de años de trabajo en instituciones financieras con la expectativa de contar con respaldo y recibir atención cuando enfrentan algún problema relacionado con su patrimonio.

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