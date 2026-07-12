Invierte Monclova 20.8 millones en agua, drenaje, pavimento y espacios públicos

MONCLOVA, COAH.- Una inversión superior a 20.8 millones de pesos fue destinada durante la última semana a obras de agua potable, drenaje, pavimentación y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de Monclova. Entre los proyectos iniciados se encuentran la reposición de líneas de agua potable en la colonia Miravalle y la rehabilitación de infraestructura hidráulica en la colonia 23 de Abril.

En Lomas de San Miguel comenzó la construcción de una red de drenaje, obra orientada a ampliar la cobertura de servicios básicos y atender necesidades de las familias del sector. La intervención municipal también contempla la recuperación de espacios comunitarios, mediante la rehabilitación de la cancha de Pedregal de San Ángel y de la plaza pública de la colonia Progreso.

En la colonia José de las Fuentes iniciaron trabajos de pavimentación, mientras que en Leandro Valle fue entregada la rehabilitación de la calle Álvaro Obregón. También concluyeron obras de pavimento en las calles 10, 11 y 17 de la colonia Calderón, con el propósito de mejorar la circulación y conectividad de la zona. De manera paralela, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, supervisó el recarpeteo de las calles Tezozómoc y Venustiano Carranza, así como la remodelación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Los proyectos son financiados con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, PROAGUA, el Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y programas estatales de infraestructura. La administración municipal informó que la inversión busca atender problemas relacionados con el abastecimiento de agua, el drenaje, el deterioro de las vialidades y la necesidad de recuperar espacios deportivos y recreativos.

Carlos Villarreal señaló que las obras forman parte de una estrategia coordinada con el Gobierno de Coahuila para ampliar los servicios y mejorar la infraestructura en colonias de distintos sectores de Monclova.