Canacintra: Tormenta golpeó a empresas de Monclova; cortes de luz y torbellinos orillaron a paro de producción (video)

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    Canacintra: Tormenta golpeó a empresas de Monclova; cortes de luz y torbellinos orillaron a paro de producción (video)
    El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Matanous Falco, informó que varias empresas registraron afectaciones tras la tormenta del miércoles. LIDIET MEXICANO

Canacintra reportó inundaciones, fallas de internet y torbellinos que afectaron talleres y negocios; no hubo personas lesionadas

MONCLOVA, COAH.- La fuerte tormenta registrada este miércoles en Monclova dejó afectaciones en empresas de la Región Centro. Se reportaron inundaciones, fallas en el servicio de internet, cortes de energía eléctrica y daños ocasionados por torbellinos, lo que obligó a algunas industrias a detener temporalmente su producción.

Así lo dio a conocer el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Matanous Falco, quien informó que varios socios compartieron videos de los daños sufridos en talleres y negocios. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una cifra exacta de empresas afectadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tormenta-azota-monclova-y-deja-arboles-caidos-danos-y-apagones-AD22036336

”Ya vino agua, hubo inundaciones y aparte se formaron algunos torbellinos que causaron daños. Creo que en algunos puntos tumbaron un par de panorámicos y en algunas empresas se fue la luz por varias horas, lo que detuvo la producción”, señaló el dirigente empresarial.

De acuerdo con Matanous, las principales afectaciones fueron las inundaciones, los cortes de energía y las fallas de conectividad, ya que el servicio de internet presentó interrupciones en distintos puntos de la ciudad.

Explicó que, debido a que la tormenta coincidió con los horarios de entrada y salida de turnos en varias empresas, el impacto en la producción fue limitado en algunos casos. Además, algunas plantas cuentan con sistemas de generación eléctrica de respaldo, lo que permitió mantener operaciones esenciales.

”Ya se estaba dando la salida y la entrada de los turnos, entonces fue muy poco lo que se paró. Algunas empresas tienen plantas generadoras y eso ayudó a que el impacto fuera menor”, comentó.

A pesar de los daños materiales y las interrupciones operativas, Matanous destacó que no se registraron personas lesionadas.

”Fue agua bendita y lo importante es que no causó daños trágicos ni afectaciones a personas. No tenemos noticias de algo mayor”, afirmó.

El presidente de Canacintra llamó a las empresas y a sus trabajadores a extremar precauciones durante este tipo de fenómenos meteorológicos, especialmente en los traslados hacia y desde los centros de trabajo.

Agregó que las empresas reciben visitas periódicas de Protección Civil Municipal, dependencia que emite recomendaciones para prevenir riesgos y atender adecuadamente situaciones derivadas de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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