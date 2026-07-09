Entregan pavimentación de la calle 10 en la colonia Calderón de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal entregó la obra de pavimentación de la calle 10, entre las calles 9 y 11 de la colonia Calderón, proyecto que forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana en Monclova. La obra fue ejecutada con una inversión de 1.8 millones de pesos, provenientes del programa de Obras de Infraestructura del Estado, y contempla la pavimentación de 166 metros lineales de vialidad, en beneficio directo de 150 habitantes del sector.

Con esta intervención, los vecinos contarán con mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad para el tránsito vehicular y peatonal, así como una vialidad con mejores condiciones de accesibilidad. IMPULSAN OBRAS EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD Durante la entrega, el Alcalde destacó que este tipo de proyectos forman parte del trabajo para llevar infraestructura a las colonias que más lo requieren.

Además de las obras de pavimentación, Estado y Municipio desarrollan acciones de recarpeteo, infraestructura hidráulica y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de Monclova, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de la población. ”Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez porque cuando sumamos esfuerzos logramos que las obras lleguen a donde más se necesitan. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en infraestructura que mejore la movilidad, brinde mayor seguridad y eleve la calidad de vida de las y los monclovenses”, expresó Carlos Villarreal.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá la coordinación con la administración estatal para impulsar nuevos proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo equilibrado del municipio y atiendan las necesidades de las familias monclovenses.

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