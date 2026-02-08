Jóvenes escalan chimenea de AHMSA en Monclova y se viralizan en redes

Sin embargo, la acción no estuvo exenta de críticas. Usuarios advirtieron sobre el riesgo que implicó escalar una estructura industrial en abandono, donde el metal presenta un avanzado deterioro por la corrosión, lo que pudo haber provocado un accidente grave o incluso fatal.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los jóvenes accedieron al complejo durante la mañana sin ser detectados y ascendieron por una antigua escalera metálica hasta la parte más alta de la chimenea. Ya en la cima, compartieron un momento que contrastó con la carga histórica del lugar: desayunaron, jugaron Mario Kart y captaron vistas panorámicas de la ciudad, lo que rápidamente generó miles de reacciones en plataformas digitales.

MONCLOVA, COAH.- La silueta industrial que durante décadas dominó el paisaje de Monclova volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que un grupo de jóvenes lograra escalar la chimenea principal del complejo de Altos Hornos de México (AHMSA), una estructura de aproximadamente 50 metros de altura, y documentara la hazaña en redes sociales.

La práctica forma parte de la exploración urbana, conocida como urbex, y específicamente de una vertiente denominada roofing, una actividad extrema que consiste en escalar edificios, puentes, grúas o estructuras industriales para alcanzar puntos elevados y obtener fotografías o experiencias únicas. A diferencia de los espacios comerciales conocidos como “rooftop bars”, el roofing se desarrolla al margen de la legalidad y conlleva altos niveles de riesgo.

Dentro de esta subcultura existen códigos no escritos, como evitar el vandalismo, no forzar accesos y mantener un perfil bajo para no ser detectados; no obstante, especialistas y autoridades advierten que el peligro es real. Casos documentados a nivel internacional, como la muerte del explorador urbano francés Rémi Lucidi en 2023, evidencian que una caída o una falla estructural puede tener consecuencias irreversibles, además de posibles sanciones legales por allanamiento.

Más allá de la adrenalina, el episodio volvió a poner sobre la mesa el estado actual de AHMSA, emblema de la industria siderúrgica nacional.

¿QUÉ PASA CON AHMSA?

Tras años de crisis financiera, parálisis operativa y conflictos legales, la empresa fue declarada formalmente en quiebra a finales de 2024, cerrando el proceso de concurso mercantil que no logró acuerdos entre la administración de Alonso Ancira y sus acreedores.

Actualmente, la siderúrgica se encuentra bajo la administración de un síndico encargado de liquidar sus activos para hacer frente a una deuda superior a los 61 mil millones de pesos. La subasta de los bienes de AHMSA está programada para finales de febrero e inicios de marzo de 2026, con un valor de referencia que supera los 1,100 millones de dólares, recursos que se destinarían prioritariamente al pago de finiquitos y salarios atrasados de más de 8,000 trabajadores.

El abandono de las instalaciones ha tenido un impacto devastador en la región centro de Coahuila, con protestas constantes, crisis económica y una profunda afectación social para miles de familias. Mientras autoridades estatales y federales buscan facilitar la llegada de nuevos inversionistas, la reactivación de las plantas sigue siendo incierta y la industria del acero en México enfrenta un encarecimiento por la falta de producción.

En este contexto, la imagen de jóvenes en lo alto de una chimenea oxidada se convirtió en un símbolo involuntario: el contraste entre la adrenalina de las redes sociales y la realidad de una de las quiebras industriales más significativas del país, cuyas consecuencias aún pesan sobre Monclova.