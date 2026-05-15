Solicita Fuundec transparencia y celeridad a la ONU tras activar mecanismo por desapariciones en México

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Coahuila
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    Solicita Fuundec transparencia y celeridad a la ONU tras activar mecanismo por desapariciones en México
    Familias de personas desaparecidas advirtieron que el paso del tiempo y el deterioro de la salud de madres y esposas buscadoras hacen urgente una respuesta internacional sobre la crisis de desapariciones en México. CORTESÍA

Las organizaciones solicitaron la creación de una hoja de ruta con plazos definidos y mecanismos de participación para familiares y colectivos

Colectivos y familiares de personas desaparecidas en México enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar una actuación urgente y transparencia en el proceso iniciado tras la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

La petición surgió luego de que, en abril de este año, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada notificó la activación de este mecanismo, mediante el cual la situación de México será llevada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática en el país.

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En el documento, los colectivos señalaron que esta decisión representa un hecho inédito en la historia de la Convención y una oportunidad para las familias de más de 132 mil personas desaparecidas en México, así como para avanzar en la identificación de más de 70 mil restos humanos y en el acceso a la justicia.

Entre las solicitudes dirigidas a la ONU, pidieron que el caso sea trasladado de manera inmediata y prioritaria a la Asamblea General, además de que se informe públicamente sobre el procedimiento que seguirá la comunicación enviada por el Comité.

También solicitaron que se establezca una hoja de ruta con plazos definidos para el tratamiento del tema y que se habiliten mecanismos para que familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes participen en el seguimiento del proceso.

Además, las familias señalaron que la urgencia responde al paso del tiempo y al deterioro de la salud de madres, esposas y familiares que continúan la búsqueda de sus seres queridos.

Por otro lado, la carta, firmada por 45 colectivos y organizaciones civiles de búsqueda del país, entre ellos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, además de más de 200 personas solidarias, expone que las desapariciones forzadas afectan tanto a las víctimas directas como a sus familiares, quienes enfrentan procesos de búsqueda y, en algunos casos, estigmatización institucional y social.

Finalmente, los colectivos señalaron que esta es la primera vez que se activa el Artículo 34 de la Convención, por lo que consideraron que la respuesta de la Asamblea General podría marcar un precedente internacional sobre la atención a las desapariciones forzadas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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