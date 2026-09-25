La Ola Monclovense intensifica trabajos de mantenimiento en la ciudad

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Monclova
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    La Ola Monclovense intensifica trabajos de mantenimiento en la ciudad
    Un total de 46 luminarias fueron instaladas en el bulevar San José. CORTESÍA

En una semana se repararon 501 baches, atendieron 158 roturas de SIMAS y retiraron 140 toneladas de residuos

MONCLOVA, COAH.- La Ola Monclovense mantuvo durante la última semana trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con acciones que incluyeron bacheo, reparación de infraestructura hidráulica, alumbrado público, limpieza y atención de peticiones ciudadanas.

Del 18 al 24 de septiembre, el programa reparó 501 baches y 158 roturas de Simas, con una cobertura de 2 mil 171.49 metros cuadrados, de acuerdo con el reporte del Gobierno Municipal de Monclova.

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Además, fueron instaladas 46 luminarias LED sobre el bulevar San José, mientras que 88 peticiones ciudadanas recibieron atención durante la jornada semanal.

$!Durante la semana fueron reparados 501 baches y se atendieron 158 roturas de Simas.
Durante la semana fueron reparados 501 baches y se atendieron 158 roturas de Simas. CORTESÍA

REFORZARON MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Las cuadrillas municipales también realizaron trabajos de mantenimiento en tres espacios deportivos y áreas verdes, rehabilitaron dos circuitos de alumbrado público y brindaron atención a dos instituciones educativas.

Como parte de las labores de limpieza, se retiraron 140 toneladas de residuos sólidos urbanos en la colonia Colinas, con el propósito de mejorar las condiciones del sector.

$!El programa recolectó 140 toneladas de residuos sólidos urbanos durante la semana.
El programa recolectó 140 toneladas de residuos sólidos urbanos durante la semana. CORTESÍA

El programa concentra labores de bacheo, reparación de roturas de SIMAS, alumbrado, mantenimiento de espacios públicos y deportivos, así como atención a solicitudes de habitantes de distintos sectores.

MANTIENEN ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS

El alcalde Carlos Villarreal señaló que las acciones continuarán con atención a las necesidades planteadas por los habitantes de las colonias.

$!En algunos sectores se llevaron a cabo acciones de fumigación.
En algunos sectores se llevaron a cabo acciones de fumigación. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que mantendrá la coordinación con el Gobierno de Coahuila para fortalecer los servicios públicos y dar seguimiento a las necesidades de los distintos sectores de Monclova.

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