Yokohama Coahuila enfrenta revisión laboral de EU bajo el T-MEC por señalamientos sindicales

La medida deriva de una petición presentada por la Liga Sindical Obrera Mexicana y la red Abogados Internacionales en Apoyo a los Trabajadores, quienes señalaron presuntas represalias, trato desigual contra simpatizantes sindicales, restricciones para el acceso de delegados, irregularidades en votaciones, despidos y un supuesto incumplimiento del contrato ley de la industria manufacturera del hule.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC para solicitar a México la revisión de una posible denegación de derechos laborales en la planta de Yokohama Tire Manufacturing México, ubicada en Coahuila .

SEÑALAN ANOMALÍAS PREVIAS A LA VOTACIÓN

El procedimiento se activa después de la consulta realizada en la planta para obtener la Constancia de Representatividad, proceso en el que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) obtuvo la mayoría de los votos frente a la Liga Sindical Obrera Mexicana.

Sin embargo, el resultado de la votación no impidió que el caso avanzara por la vía del mecanismo laboral contemplado en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Comité Interagencial Laboral para el Monitoreo y la Aplicación de Estados Unidos determinó que existía información suficiente sobre presuntas irregularidades ocurridas antes de la consulta sindical para dar trámite a la solicitud de revisión.

Como parte de las medidas adoptadas por Washington, quedó suspendida la liquidación de entradas aduaneras correspondientes a productos provenientes de la planta de Yokohama, dedicada a la fabricación de neumáticos.

MÉXICO TIENE 10 DÍAS PARA RESPONDER

A partir de la notificación, el Gobierno de México dispone de 10 días para aceptar la realización de la revisión y de un plazo de 45 días para concluir el procedimiento correspondiente.

El caso coloca a la planta de Yokohama en Coahuila bajo revisión mediante uno de los mecanismos laborales establecidos en el T-MEC, a partir de denuncias relacionadas con el ejercicio de derechos de los trabajadores y el proceso de representación sindical.