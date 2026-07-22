Lluvias abren más baches en Monclova; despliegan 15 toneladas de asfalto para reparar calles

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Monclova
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    Lluvias abren más baches en Monclova; despliegan 15 toneladas de asfalto para reparar calles
    El Ayuntamiento de Monclova intensificó las labores de bacheo tras las lluvias, destinando 15 toneladas de carpeta asfáltica para reparar las vialidades más afectadas. LIDIET MEXICANO

Las lluvias incrementaron el deterioro de las calles de Monclova, por lo que el Ayuntamiento reforzó el programa de bacheo con la aplicación diaria de 15 toneladas de carpeta asfáltica

MONCLOVA, COAH.– El paso de las recientes lluvias dejó un mayor deterioro en las vialidades de Monclova, obligando al Ayuntamiento a reforzar las labores de bacheo con la aplicación de 15 toneladas de carpeta asfáltica para atender los puntos más afectados de la ciudad.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata Haro, explicó que las precipitaciones incrementaron la aparición de baches, por lo que las brigadas municipales mantienen trabajos permanentes por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez.

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Indicó que las cuadrillas recorren diariamente distintos sectores, incluida la zona sur, donde también se han detectado daños en el pavimento, dando prioridad a las vialidades con mayor afectación.

$!Roberto Plata Haro informó que las brigadas municipales mantienen trabajos permanentes en distintos sectores para atender los daños provocados por las precipitaciones.
Roberto Plata Haro informó que las brigadas municipales mantienen trabajos permanentes en distintos sectores para atender los daños provocados por las precipitaciones. LIDIET MEXICANO

“Con las lluvias se incrementan las necesidades de bacheo, pero la instrucción es mantener de manera permanente las brigadas en las calles”, señaló el edil.

Aunque las condiciones del clima han retrasado el avance de los trabajos, aseguró que las labores no se han detenido y continúan todos los días para reducir las afectaciones a los automovilistas.

Plata Haro precisó que actualmente se destinan alrededor de 15 toneladas de carpeta asfáltica para estas acciones, mientras el municipio mantiene activo el programa de bacheo para responder a los daños que sigan generando las lluvias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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