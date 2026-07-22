Lluvias abren más baches en Monclova; despliegan 15 toneladas de asfalto para reparar calles

MONCLOVA, COAH.– El paso de las recientes lluvias dejó un mayor deterioro en las vialidades de Monclova, obligando al Ayuntamiento a reforzar las labores de bacheo con la aplicación de 15 toneladas de carpeta asfáltica para atender los puntos más afectados de la ciudad. El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata Haro, explicó que las precipitaciones incrementaron la aparición de baches, por lo que las brigadas municipales mantienen trabajos permanentes por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Indicó que las cuadrillas recorren diariamente distintos sectores, incluida la zona sur, donde también se han detectado daños en el pavimento, dando prioridad a las vialidades con mayor afectación.

“Con las lluvias se incrementan las necesidades de bacheo, pero la instrucción es mantener de manera permanente las brigadas en las calles”, señaló el edil. Aunque las condiciones del clima han retrasado el avance de los trabajos, aseguró que las labores no se han detenido y continúan todos los días para reducir las afectaciones a los automovilistas. Plata Haro precisó que actualmente se destinan alrededor de 15 toneladas de carpeta asfáltica para estas acciones, mientras el municipio mantiene activo el programa de bacheo para responder a los daños que sigan generando las lluvias.