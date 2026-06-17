Lluvias históricas disparan reportes por drenajes colapsados en Monclova y Frontera

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    Lluvias históricas disparan reportes por drenajes colapsados en Monclova y Frontera
    Las lluvias extraordinarias registradas en Monclova y Frontera elevaron los reportes por drenajes tapados y evidenciaron problemas de conexión entre las redes sanitaria y pluvial. LIDIET MEXICANO

Simas recibió alrededor de 130 reportes tras una precipitación de casi 100 milímetros; además, 30 mil usuarios resultaron afectados temporalmente por fallas eléctricas en pozos de abastecimiento

MONCLOVA, COAH.- Las lluvias extraordinarias registradas el lunes en la Región Centro dejaron al descubierto las deficiencias en los sistemas de drenaje de Monclova y Frontera, luego de que en apenas unas horas se acumularan alrededor de 100 milímetros de precipitación, equivalente a casi una tercera parte de lo que normalmente llueve en todo un año.

Ricardo Vázquez Falcón, subgerente del Área de Operaciones de Simas Monclova-Frontera, informó que el organismo recibió cerca de 130 reportes por drenajes tapados, una cifra muy superior a los entre 20 y 30 reportes que normalmente atienden.

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Explicó que aproximadamente el 30 por ciento de los casos se originó por conexiones irregulares entre el drenaje sanitario y el pluvial, situación que agravó los problemas durante la intensa tormenta.

SATURAN CON REPORTES

Señaló que las afectaciones se presentaron de manera generalizada en ambos municipios, por lo que cuadrillas del organismo trabajan con jornadas extraordinarias para atender los reportes y reducir los tiempos de respuesta.

Reconoció que, debido a la magnitud de la contingencia, la atención podría extenderse hasta dos días, por lo que pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía.

Vázquez Falcón destacó que Simas mantiene un programa permanente de mantenimiento y sustitución de redes de agua y drenaje, aunque admitió que las lluvias atípicas obligaron a reforzar las labores operativas con más personal y tiempo extra para responder a la emergencia.

APAGONES AFECTAN SUMINISTRO

Además de los problemas en el drenaje, las precipitaciones provocaron fallas en el suministro eléctrico que afectaron la operación de los pozos de abastecimiento de agua.

$!Ricardo Vázquez Falcón, subgerente del Área de Operaciones de Simas Monclova-Frontera, informó que alrededor de 130 reportes por drenajes colapsados fueron atendidos tras las precipitaciones registradas en la Región Centro.
Ricardo Vázquez Falcón, subgerente del Área de Operaciones de Simas Monclova-Frontera, informó que alrededor de 130 reportes por drenajes colapsados fueron atendidos tras las precipitaciones registradas en la Región Centro. LIDIET MEXICANO

La avería más importante ocurrió la noche del lunes y fue reparada entre las 22:00 y las 7:00 horas, periodo durante el cual no fue posible bombear agua hacia la ciudad.

El subgerente del Área de Operaciones indicó que desde las 8:00 de la mañana se puso en marcha un programa de recuperación para restablecer gradualmente el servicio.

Actualmente, los equipos de bombeo ya se encuentran en funcionamiento y se espera que el suministro quede normalizado durante la tarde-noche, beneficiando a cerca de 30 mil usuarios que resultaron afectados por la suspensión temporal.

Finalmente, Ricardo Vázquez Falcón advirtió que el pronóstico meteorológico mantiene posibilidades de nuevas lluvias en los próximos días, por lo que Simas continuará preparándose para responder de manera oportuna ante cualquier nueva contingencia que pudiera presentarse.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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