Lluvias históricas disparan reportes por drenajes colapsados en Monclova y Frontera

MONCLOVA, COAH.- Las lluvias extraordinarias registradas el lunes en la Región Centro dejaron al descubierto las deficiencias en los sistemas de drenaje de Monclova y Frontera, luego de que en apenas unas horas se acumularan alrededor de 100 milímetros de precipitación, equivalente a casi una tercera parte de lo que normalmente llueve en todo un año. Ricardo Vázquez Falcón, subgerente del Área de Operaciones de Simas Monclova-Frontera, informó que el organismo recibió cerca de 130 reportes por drenajes tapados, una cifra muy superior a los entre 20 y 30 reportes que normalmente atienden.

Explicó que aproximadamente el 30 por ciento de los casos se originó por conexiones irregulares entre el drenaje sanitario y el pluvial, situación que agravó los problemas durante la intensa tormenta. SATURAN CON REPORTES Señaló que las afectaciones se presentaron de manera generalizada en ambos municipios, por lo que cuadrillas del organismo trabajan con jornadas extraordinarias para atender los reportes y reducir los tiempos de respuesta. Reconoció que, debido a la magnitud de la contingencia, la atención podría extenderse hasta dos días, por lo que pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía. Vázquez Falcón destacó que Simas mantiene un programa permanente de mantenimiento y sustitución de redes de agua y drenaje, aunque admitió que las lluvias atípicas obligaron a reforzar las labores operativas con más personal y tiempo extra para responder a la emergencia. APAGONES AFECTAN SUMINISTRO Además de los problemas en el drenaje, las precipitaciones provocaron fallas en el suministro eléctrico que afectaron la operación de los pozos de abastecimiento de agua.

La avería más importante ocurrió la noche del lunes y fue reparada entre las 22:00 y las 7:00 horas, periodo durante el cual no fue posible bombear agua hacia la ciudad. El subgerente del Área de Operaciones indicó que desde las 8:00 de la mañana se puso en marcha un programa de recuperación para restablecer gradualmente el servicio. Actualmente, los equipos de bombeo ya se encuentran en funcionamiento y se espera que el suministro quede normalizado durante la tarde-noche, beneficiando a cerca de 30 mil usuarios que resultaron afectados por la suspensión temporal. Finalmente, Ricardo Vázquez Falcón advirtió que el pronóstico meteorológico mantiene posibilidades de nuevas lluvias en los próximos días, por lo que Simas continuará preparándose para responder de manera oportuna ante cualquier nueva contingencia que pudiera presentarse.

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