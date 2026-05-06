Comisaría detiene a sujeto por realizar grafiti en plaza pública

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Saltillo
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    Comisaría detiene a sujeto por realizar grafiti en plaza pública
    Unidad de Policía Cibernética apoyó en la coordinación.

El lugar de los hechos fue una plaza pública del Fraccionamiento Lamadrid

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de un joven señalado como presunto responsable de realizar grafiti en una plaza pública del fraccionamiento Lamadrid.

La captura se realizó gracias al trabajo de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, que utilizó cámaras urbanas de vigilancia para identificar al sospechoso, además del apoyo de vecinos del sector que lo reconocieron y aportaron información a las autoridades.

El detenido fue identificado como Carlos Antonio “N”, de 22 años, conocido con el alias de “El Kros”.

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De acuerdo con el reporte, habitantes de la zona denunciaron hace algunos días diversos daños ocasionados en la plaza, por lo que solicitaron la intervención de la autoridad municipal.

Tras recibir el reporte, personal de la Unidad de Policía Cibernética analizó grabaciones de videovigilancia y realizó entrevistas con residentes del sector, lo que permitió ubicar al probable responsable.

Luego de su detención, el joven fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, la Comisaría informó que continúan las investigaciones para localizar a otros posibles involucrados en los daños causados al espacio público.

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