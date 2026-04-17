Localizan a hombre sin vida en Cuatro Ciénegas, Coahuila

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Monclova
/ 17 abril 2026
    Localizan a hombre sin vida en Cuatro Ciénegas, Coahuila
    El cuerpo fue localizado en la parte posterior de la vivienda. LIDIET MEXICANO

El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Elsa Hernández, en este municipio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El hallazgo se registró en una vivienda situada sobre la calle Héctor Arocha, donde familiares alertaron a las autoridades tras encontrar a la persona en la parte posterior del inmueble.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba suspendido con una soga atada a una viga de madera, en lo que preliminarmente se presume como un caso de ahorcamiento.

$!La persona ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de autoridades.
La persona ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de autoridades. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue identificada como un hombre de 62 años de edad, con domicilio en el mismo lugar de los hechos.

Tras la confirmación del fallecimiento, el área fue acordonada y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Serán las autoridades competentes las que determinen las causas exactas del deceso.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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