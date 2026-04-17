Localizan a hombre sin vida en Cuatro Ciénegas, Coahuila
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El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Elsa Hernández, en este municipio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.
El hallazgo se registró en una vivienda situada sobre la calle Héctor Arocha, donde familiares alertaron a las autoridades tras encontrar a la persona en la parte posterior del inmueble.
Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba suspendido con una soga atada a una viga de madera, en lo que preliminarmente se presume como un caso de ahorcamiento.
De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue identificada como un hombre de 62 años de edad, con domicilio en el mismo lugar de los hechos.
Tras la confirmación del fallecimiento, el área fue acordonada y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias de campo y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.
Serán las autoridades competentes las que determinen las causas exactas del deceso.