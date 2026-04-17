Localizan a hombre sin vida en Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Elsa Hernández, en este municipio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El hallazgo se registró en una vivienda situada sobre la calle Héctor Arocha, donde familiares alertaron a las autoridades tras encontrar a la persona en la parte posterior del inmueble.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba suspendido con una soga atada a una viga de madera, en lo que preliminarmente se presume como un caso de ahorcamiento.