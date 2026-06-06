Marion Reimers cuestiona el Mundial 2026: ¿se puede ser crítico de la FIFA y fanático a la vez?

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    Marion Reimers cuestiona el Mundial 2026: ¿se puede ser crítico de la FIFA y fanático a la vez?
    La disonancia cognitiva explica por qué una persona puede emocionarse por ver a México en el Mundial 2026 y, al mismo tiempo, criticar los precios de FIFA sin que eso signifique contradicción. FOTO: ESPECIAL

La periodista deportiva reflexionó sobre la disonancia cognitiva que provoca el Copa del Mundo: emoción por ver a México y hartazgo por los precios, la FIFA y las contradicciones del torneo

El Mundial 2026 está por comenzar y, aunque la emoción por ver a México en casa crece entre los aficionados, también aumenta la conversación crítica alrededor de la FIFA, los boletos inaccesibles y el uso político de la Copa del Mundo.

En ese contexto, la periodista deportiva Marion Reimers compartió una reflexión que conecta directamente con el sentir de muchos seguidores.

A través de una opinión publicada mediante su Instagram, Reimers reconoció que lleva semanas con una sensación contradictoria.

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Por un lado, ha cuestionado los altos precios de los boletos, las obras inconclusas, las ciudades adaptadas al servicio del evento y las decisiones de una FIFA que, desde su perspectiva, responde a intereses políticos.

Por otro, admitió que hay algo inevitablemente emocionante en pensar en ver jugar a la Selección Mexicana.

La comunicadora explicó ese choque interno a partir del concepto de disonancia cognitiva, entendido como la tensión que aparece cuando dos ideas opuestas conviven en una misma persona.

En este caso, criticar la organización del Mundial y, al mismo tiempo, querer gritar un gol de México, reunirse con amigos o vivir la fiesta futbolera.

Para Reimers, esa mezcla no representa incongruencia, sino humanidad. Su reflexión apunta a que disfrutar el futbol no obliga a renunciar al pensamiento crítico, así como cuestionar a la FIFA no significa dejar de emocionarse con el juego, la comunidad y la identidad que despierta un Mundial.

El tema adquiere fuerza porque la Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, también llega rodeada de polémicas por el costo de las entradas, la venta dinámica de boletos, los gastos para los aficionados y las investigaciones abiertas en torno a las prácticas de FIFA.

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“Voy a ver el partido y sé perfectamente quién se queda con el dinero. Voy a gritar un gol y no voy a olvidar cuánto cuesta una entrada”, planteó Reimers, en una frase que resume el dilema de miles de aficionados mexicanos: vivir la emoción sin dejar de hacer preguntas incómodas.

La opinión de Marion Reimers conecta con una realidad cada vez más visible rumbo al Mundial 2026: el futbol sigue siendo una celebración popular, pero el acceso a esa fiesta parece cada vez más limitado.

Entre la ilusión de ver a México y el hartazgo por el negocio que rodea al torneo, la conversación ya no sólo se juega en la cancha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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