Por Monica de Bolle, Project Syndicate.

WASHINGTON- A principios de este año, los investigadores de Anthropic hicieron un descubrimiento notable. Al estudiar los mecanismos internos de Claude Sonnet 4.5, el gran modelo de lenguaje de la empresa, identificaron lo que denominaron «conceptos emocionales»: patrones internos que se corresponden con docenas de estados emocionales e influyen de forma cuantificable en las respuestas del modelo de manera similar a los patrones de comportamiento humanos.

Las implicaciones para la formulación de políticas económicas podrían ser de gran alcance. Al ofrecer una nueva forma de estudiar cómo el lenguaje moldea las respuestas emocionales y conductuales, los grandes modelos de lenguaje podrían ayudar a los responsables políticos a evaluar cómo es probable que reaccionen los inversores, las coaliciones políticas y los hogares ante los anuncios de políticas.

Los responsables políticos saben desde hace tiempo que el lenguaje influye en cómo se procesa la información. Por eso los bancos centrales ajustan cuidadosamente sus orientaciones prospectivas, mientras que los funcionarios del Gobierno prestan gran atención a cómo los anuncios de política fiscal y arancelaria serán recibidos por los mercados y los votantes. Pero hasta hace poco, había pocas herramientas capaces de analizar sistemáticamente cómo el lenguaje en sí mismo funciona como instrumento de política. Los LLM pueden ahora ayudar a cerrar esa brecha de conocimiento.

Para comprender cómo podría funcionar esto en la práctica, realicé tres experimentos utilizando Claude. Cada uno de ellos se diseñó para comprobar si el modelo reproduciría un razonamiento que reflejara cómo responden los mercados, las coaliciones políticas y los hogares a los anuncios de política económica. En todos los casos, la política subyacente se mantuvo constante, mientras que se modificaba una sola variable: el emisor, la etiqueta o el momento.

En los tres experimentos, el razonamiento y las predicciones de Claude variaron de forma consistente, y en ocasiones de manera marcada, dependiendo del lenguaje utilizado. Es fundamental señalar que nunca se le pidió al modelo que se centrara en el encuadre, la credibilidad o los efectos retóricos; esos patrones surgieron por sí solos. Para evitar que el modelo “interpretara” lo que se le pedía que hiciera, las indicaciones se redactaron de la forma más sencilla y directa posible. Cada experimento se repitió varias veces utilizando indicaciones idénticas para comprobar si las respuestas variarían, pero los resultados se mantuvieron consistentes.

Una posible crítica a estos experimentos es que el modelo podría estar simplemente repitiendo sus datos de entrenamiento sobre el comportamiento del mercado; en otras palabras, las respuestas podrían reflejar cómo se entrenó a Claude para “pensar” que se comportan los mercados. Si eso fuera cierto, sería poco probable que aparecieran resultados contrarios a la intuición sobre el encuadre eufemístico de las políticas y la secuencia de los anuncios de políticas, y sin embargo aparecieron.

En el primer experimento, evalué cómo Claude valoraba la probabilidad de las reacciones del mercado, políticas e individuales ante una declaración de política monetaria atribuida a cinco portavoces diferentes. La declaración decía: “Los niveles actuales de los tipos de interés son adecuados, y sería necesario un cambio sustancial y sostenido en los datos antes de realizar cualquier ajuste”. Los portavoces iban desde el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. hasta figuras públicas sin autoridad monetaria.

La declaración perdía casi toda su capacidad de influir en el mercado cuando el portavoz no era el presidente de la Fed. Claude asignó una probabilidad del 25-40 % de que se produjera un cambio significativo en los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años cuando la declaración procedía del presidente de la Fed, y cercana a cero cuando procedía de cualquier otra persona. Según el razonamiento del modelo, la declaración solo importaba cuando la pronunciaba alguien con la autoridad institucional para actuar en consecuencia.

A continuación, probé una versión más contundente de la misma declaración: “No vemos condiciones bajo las cuales se justificara un ajuste anticipado”. Aunque las dos versiones describían la misma postura políticaM mantener los tipos de interés sin cambios, la respuesta de Claude divergió notablemente. Cuando se le pidió que valorara la credibilidad del orador en una escala del uno al diez, el modelo rebajó su puntuación de siete a tres, al tiempo que elevó la probabilidad de un movimiento brusco en los rendimientos de los bonos del Tesoro por encima de la volatilidad normal del mercado al 75-85 %.

Claude interpretó la formulación más contundente no como una señal de determinación, sino como «prueba de un error de política inminente», ajustando sus predicciones de mercado en consecuencia. Esto sugiere que, si bien la posición institucional da fuerza al lenguaje de la política, la disciplina retórica determina cómo responde el público a él. La exageración del presidente de la Fed se interpretó como una señal de que el orador se estaba comprometiendo con una política que, en última instancia, podría ser incapaz de mantener.

En el segundo experimento, describí un paquete fiscal idéntico, una reducción generalizada del gasto del 3 %, utilizando tres descripciones diferentes: “medidas de austeridad”, “consolidación fiscal” y “ajuste del gasto público”. Esta última, la más eufemística de las tres, recibió las estimaciones más bajas tanto en cuanto a viabilidad política como a probabilidad de aprobación legislativa.

Claude identificó lo que describió como una “penalización de credibilidad” por un encuadre evasivo: un lenguaje tan anodino que transmitía evasión en lugar de tranquilidad. La “consolidación fiscal»”obtuvo los mejores resultados porque describía con precisión la política sin provocar la reacción negativa asociada a la palabra “austeridad”, mientras que las “medidas de austeridad” se situaron en un término medio: claras en cuanto a la política, pero lo suficientemente cargadas de connotaciones políticas como para socavar su viabilidad.

La implicación más amplia es que el lenguaje eufemístico alimenta la desconfianza del público. En lugar de hacer más aceptables las políticas impopulares, da a entender que los responsables políticos están ocultando sus verdaderas intenciones.

CUANDO LOS MERCADOS PIERDEN LA FE

El tercer experimento resultó ser el más revelador. En esta ocasión, la variable no fue el lenguaje, sino el momento y la secuencia. Analicé las reacciones ante el arancel del 25 % impuesto por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a las importaciones de semiconductores de Taiwán en tres escenarios: un anuncio único; una duplicación del arancel al 50 % en un plazo de 72 horas; y una pausa de 72 horas para las negociaciones tras el anuncio inicial.

En el primer escenario, Claude estimó una probabilidad del 25-35 % de que el arancel se mantuviera vigente tras 12 meses. Esa cifra cayó al 28 % cuando el arancel se duplicó en un plazo de 72 horas, ya que Claude interpretó tal medida como “impulsiva” en lugar de estratégica. Por el contrario, el escenario de la pausa para las negociaciones elevó la probabilidad de supervivencia al 62 %. Claude razonó que el retraso transformaba el anuncio inicial de una “amenaza probablemente fingida” en un “compromiso creíble pero negociable”.