Día Mundial del Medio Ambiente: La advertencia final

Hace 53 años se celebró por primera vez el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemoración que tenía como propósito crear conciencia de que la sobrepoblación, la contaminación, el calentamiento global y la depredación de la biodiversidad en el planeta se estaban convirtiendo en los cuatro jinetes del apocalipsis y, sin que quepa duda, hemos fracasado. En 1970 éramos 3 mil 692 millones de personas. Hoy somos 8 mil 300 millones y para el año 2040 llegaremos a 9 mil millones. Esta población demandará alimentos, agua, medicinas, vivienda, materias primas y energía. Solo para alimentar a toda esta gente, los agricultores arrasarán los bosques y desviarán el agua para regar las superficies para cultivar los alimentos que necesitaremos. Esto se hará a un ritmo tan impresionante que muy pronto podríamos llegar al punto de degradación irreversible.

De acuerdo a los expertos, los tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, heladas, deforestación, escasez de agua y hambre son en gran parte causa del calentamiento global. Se han probado hasta el cansancio los efectos del bióxido de carbono y de otros contaminantes del aire que se acumulan en nuestra atmósfera formando una capa gruesa que atrapa el calor del sol y causa el calentamiento del planeta. Basados en la tendencia de los últimos 50 años, los científicos aseguran que para el año 2055 la tierra será 1.3°C más caliente. Si esto sucede, entre un 20 por ciento y un 30 por ciento de las especies desaparecerán junto a grandes extensiones de bosques. Las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares. Muchos Estados insulares desaparecerían y en África se incrementaría la temperatura en más de 3°C. Hoy, como hace 53 años, el calentamiento global es una grave amenaza, pero las acciones para evitarla o son escasas, insuficientes o simplemente no nos importan. Seguimos produciendo y quemando energía de la forma más arcaica posible.