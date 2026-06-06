Muere alcalde de Torreón en vísperas de proceso electoral

Casi como Rodrigo Díaz de Vivar, el cuerpo de Román, fue amarrado por seres amados durante estos últimos meses a la silla presidencial de Torreón, para usufructuar el poder y lucrar.

Como Cid Campeador, el recuerdo de Román Cepeda González, recorrerá mañana las casillas de los distritos electorales en la Laguna, para inclinar el triunfo a favor del PRI.

Román ya no pudo volver en vida a la sede de la presidencia municipal de la Perla de la Laguna, pero ahora sus restos regresarán para un homenaje póstumo.

A Román, intereses políticos y de familia, le quitaron hace un año, su deseo de retirarse de la alcaldía, para dedicarse a disfrutar de sus nietos, y vivir en casa el duro trance de tener cáncer.

Cepeda González murió ayer, y hoy descansa en paz, pero ojalá que su partida no reciba la afrenta de que su sustituto sea Miguel Riquelme, o alguien de este grupo político.

Veremos y diremos...

PRIMER REGIDOR

El primer regidor torreonense, Luis Cuerda Serna, se perfila para asumir de manera provisional la alcaldía de Torreón, hasta que el congreso local, designe al sustituto de Román Alberto Cepeda.

El nuevo edil municipal, para el periodo 2025-2027 deberá ser propuesto por la dirigencia estatal del partido que ganó la elección, y será ratificado por la mayoría absoluta en Palacio legislativo.

En tanto, los diputados locales designan al nuevo presidente municipal, en sesión de cabildo el primer regidor local, tomará protesta como alcalde emergente de Torreón.

Así las cosas...

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PERO QUÉ NECESIDAD...

Desde el despacho principal de la FGR, la titular de esta dependencia, Ernestina Godoy, instruyó a los agentes federales, a poner atención a la elección a diputados locales en Coahuila.

Y es que, desde ayer, Coahuila se calentó con denuncias de representantes de Morena y del PT, que se dijeron atacados, y amenazaron con reventar el proceso electoral de este domingo.

El tema no es menor, ya que las denuncias y confrontaciones, van a inhibir la salida de los ciudadanos a votar, al generarse un clima de zozobra social.

Además, algunos distritos, como el 06, que pelean Tony Flores y Héctor Miguel García, Gachupin pueden impugnarse e irse a tribunales, ante la fuerte confrontación entre militantes de ambos.