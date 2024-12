Maestros de Ocampo, Coahuila, exigen médico; ISSSTE solo cobra cuota y no cumple, dicen

Fue con una transmisión en vivo en la cuenta de la maestra Vero García, que se dio a conocer la problemática que padece el gremio magisterial desde hace años y que en los últimos meses se agravó.

En el paneo del video se ven a los poco más de 30 maestros y trabajadores de los planteles educativos mostrando su descontento en silencio casi y con varias pancartas pegadas en la puerta y ventana de la fachada de escasos tres metros.

COBRAN PERO NO CUMPLEN

Quien alzó la voz fue el maestro Rogelio Villa. “Queremos un doctor, tenemos bastante tiempo batallando de médico, porque el ISSSTE no le paga y a nosotros quincena tras quincena nos descuentan el concepto de servicio médico y tenemos el periférico cerrado”.

Dijo el profesor de la primaria Emiliano Zapata que no hay médicos, no hay medicamentos y que cuando se enferman tienen que viajar a Monclova para atenderse, y aunque eso les genera un costo, no les dan gastos subrogados.