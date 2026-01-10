Margarita Rubí recibirá tratamiento especializado en Estados Unidos luego de sufrir graves quemaduras

Monclova
/ 10 enero 2026
    Margarita Rubí recibirá tratamiento especializado en Estados Unidos luego de sufrir graves quemaduras
    La niña de un año y dos meses será atendida en un hospital de California gracias a la suma de voluntades. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El DIF regional confirmó que la menor se encuentra estable previo a su traslado aéreo. La pequeña será atendida en un hospital de Sacramento

MONCLOVA, COAH.- Con esperanza y el respaldo de un esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad civil, Margarita Rubí, la niña de un año y dos meses que sufrió quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico en Frontera, será trasladada en las próximas horas a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Diego Siller, delegado regional del DIF, informó que la menor se encuentra estable y que ya se logró asegurar un espacio en un hospital de Sacramento, California, luego de una intensa gestión entre el Gobierno del Estado, el municipio y diversas fundaciones.

TE PUEDE INTERESAR: FGR vincula a proceso a hombre detenido con más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila

Explicó que, aunque inicialmente no fue posible su ingreso a la fundación Michou y Mau por falta de espacio, se mantuvo la búsqueda de alternativas hasta concretar una opción viable que permita brindar a Margarita Rubí la atención que requiere.

Actualmente, señaló, solo se esperan las indicaciones finales para coordinar su traslado en ambulancia aérea.

El funcionario destacó que la familia se mantiene tranquila y agradecida por la atención médica recibida desde el primer momento, así como por las múltiples muestras de apoyo y solidaridad de la sociedad de la región, asociaciones civiles y el sector empresarial.

“Ha sido un trabajo en equipo y se ha dado prioridad absoluta al bienestar de la niña”, expresó Siller, al subrayar que la atención oportuna y la coordinación entre instancias han sido clave para avanzar en su proceso de recuperación.

Finalmente, confió en que el tratamiento especializado que recibirá en Estados Unidos permitirá mejorar sus condiciones de salud, y reiteró que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme se tenga mayor información sobre su traslado.

