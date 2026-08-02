Más de 24 millones impulsan la transformación urbana en Monclova, Coahuila
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El plan de obras sociales contempla atender rezagos que durante años afectaron la movilidad y la prestación de servicios
MONCLOVA, COAH.- Una inversión superior a los 24 millones de pesos mantiene en marcha un paquete de obras de infraestructura urbana en diferentes puntos de Monclova, Coahuila, donde actualmente se desarrollan proyectos de pavimentación, rehabilitación de drenaje sanitario, recarpeteo y recuperación de espacios públicos con el objetivo de mejorar la movilidad y los servicios para la población.
Las acciones se ejecutan de manera simultánea en colonias del norte, oriente, poniente y la Zona Centro, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova. Entre los proyectos destacan la pavimentación de las calles Piñones y Nogales, en la colonia Del Río; la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera; y la Luis Donaldo Colosio, en la colonia El Roble, además de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario sobre la calle Juárez, en el primer cuadro de la ciudad.
El programa también contempla el recarpeteo de la calle Ramos Flores, en Valle de San Miguel, así como la construcción de un área verde en la colonia San Salvador, con la finalidad de ampliar los espacios destinados a la convivencia y recreación de las familias.
Uno de los proyectos de mayor alcance es el circuito vial que comunica las colonias Óscar Flores Tapia, Amistad, El Roble y 288, infraestructura que requirió una inversión superior a los 16 millones de pesos y que busca mejorar la conectividad entre sectores de alta densidad poblacional, reducir tiempos de traslado y ofrecer una circulación más segura para automovilistas y transporte público.
Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Carlos Villarreal revisó el avance de las distintas obras y señaló que el seguimiento permanente permite verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la calidad de los trabajos ejecutados.
Con este paquete de inversiones, Monclova mantiene abiertos varios frentes de obra que buscan responder a necesidades de infraestructura urbana, fortalecer la conectividad vial y modernizar servicios básicos en distintos sectores de la ciudad, con proyectos orientados a mejorar las condiciones de movilidad y el entorno para miles de habitantes.