Más de 24 millones impulsan la transformación urbana en Monclova, Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Una inversión superior a los 24 millones de pesos mantiene en marcha un paquete de obras de infraestructura urbana en diferentes puntos de Monclova, Coahuila, donde actualmente se desarrollan proyectos de pavimentación, rehabilitación de drenaje sanitario, recarpeteo y recuperación de espacios públicos con el objetivo de mejorar la movilidad y los servicios para la población.

Las acciones se ejecutan de manera simultánea en colonias del norte, oriente, poniente y la Zona Centro, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova. Entre los proyectos destacan la pavimentación de las calles Piñones y Nogales, en la colonia Del Río; la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera; y la Luis Donaldo Colosio, en la colonia El Roble, además de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario sobre la calle Juárez, en el primer cuadro de la ciudad.