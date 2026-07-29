Monclova fortalece vínculo empresarial para ampliar oportunidades laborales

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova fortalece vínculo empresarial para ampliar oportunidades laborales
    Empresas del sector industrial mantienen procesos de contratación y reclutamiento en Monclova. CORTESÍA

DENSO, Doosung, Yura Harness y Dual Borgstena mantienen procesos abiertos para incorporar personal y practicantes en distintas área

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova mantiene una estrategia de vinculación con el sector productivo para ampliar las oportunidades laborales y fortalecer las condiciones para la llegada de inversiones a la ciudad.

En coordinación con representantes de la iniciativa privada, la administración municipal busca respaldar el crecimiento de las empresas establecidas en la Región Centro y facilitar la generación de empleos formales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/propone-sindicatura-subasta-de-ahmsa-y-minosa-para-el-25-de-septiembre-AF22505894

Como parte de esta estrategia, DENSO Air Systems de México mantiene abierto su proceso de contratación para personal operativo; Doosung Tech México ofrece espacios para practicantes en áreas de ingeniería y administración; Yura Harness recibe solicitudes de empleo en su nuevo centro de reclutamiento, mientras que Dual Borgstena Trim México continúa con su proceso de incorporación de trabajadores.

$!DENSO Air Systems de México busca incorporar personal operativo a su plantilla laboral.
DENSO Air Systems de México busca incorporar personal operativo a su plantilla laboral. CORTESÍA

La oferta laboral representa una alternativa para habitantes de Monclova y municipios de la Región Centro que buscan incorporarse al sector industrial, tanto en puestos operativos como en áreas administrativas y de ingeniería.

APUESTAN POR MAYOR INVERSIÓN EN LA REGIÓN CENTRO

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada permite generar condiciones para que las empresas establecidas amplíen sus operaciones y nuevos proyectos encuentren en Monclova un entorno favorable para invertir.

$!Dual Borgstena Trim México continúa con su proceso de contratación en Monclova.
Dual Borgstena Trim México continúa con su proceso de contratación en Monclova. CORTESÍA

“Nuestro compromiso es seguir impulsando una agenda de desarrollo económico basada en la colaboración con el Gobierno del Estado y el sector productivo, creando las condiciones para que más empresas crezcan en Monclova y, con ello, se generen mayores oportunidades de empleo para nuestra gente”, señaló.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estatales y el sector empresarial para fortalecer la competitividad de Monclova, atraer inversiones y ampliar las alternativas de empleo formal en la Región Centro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contrataciones
Desempleo
Empleos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contenedores saturados y residuos acumulados forman parte de los reportes ciudadanos sobre el servicio de recolección en Monclova.

Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova
El Cabildo de Acuña aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos
El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró que Torreón y Gómez Palacio deben contar con mediciones independientes dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
Los casos más recientes de gusano barrenador en Saltillo se registraron en un gato y tres perros.

Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo

Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?