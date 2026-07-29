Monclova fortalece vínculo empresarial para ampliar oportunidades laborales

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova mantiene una estrategia de vinculación con el sector productivo para ampliar las oportunidades laborales y fortalecer las condiciones para la llegada de inversiones a la ciudad. En coordinación con representantes de la iniciativa privada, la administración municipal busca respaldar el crecimiento de las empresas establecidas en la Región Centro y facilitar la generación de empleos formales.

Como parte de esta estrategia, DENSO Air Systems de México mantiene abierto su proceso de contratación para personal operativo; Doosung Tech México ofrece espacios para practicantes en áreas de ingeniería y administración; Yura Harness recibe solicitudes de empleo en su nuevo centro de reclutamiento, mientras que Dual Borgstena Trim México continúa con su proceso de incorporación de trabajadores.

La oferta laboral representa una alternativa para habitantes de Monclova y municipios de la Región Centro que buscan incorporarse al sector industrial, tanto en puestos operativos como en áreas administrativas y de ingeniería. APUESTAN POR MAYOR INVERSIÓN EN LA REGIÓN CENTRO El alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada permite generar condiciones para que las empresas establecidas amplíen sus operaciones y nuevos proyectos encuentren en Monclova un entorno favorable para invertir.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando una agenda de desarrollo económico basada en la colaboración con el Gobierno del Estado y el sector productivo, creando las condiciones para que más empresas crezcan en Monclova y, con ello, se generen mayores oportunidades de empleo para nuestra gente”, señaló. El Gobierno Municipal señaló que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estatales y el sector empresarial para fortalecer la competitividad de Monclova, atraer inversiones y ampliar las alternativas de empleo formal en la Región Centro.

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