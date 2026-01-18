Mejoran la movilidad en Monclova con inversión superior a los 900 mil pesos

Monclova
/ 18 enero 2026
    Mejoran la movilidad en Monclova con inversión superior a los 900 mil pesos
    Se entregó la obra de la calle Sinter 2, mejorando la seguridad vial entre Primero de Enero y Alto Horno 3. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, impulsa la entrega y supervisión de obras prioritarias para fortalecer la infraestructura urbana y educativa

MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo conjunto por transformar el rostro urbano y educativo de la “Capital del Acero”, el alcalde Carlos Villarreal, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez, encabezó esta semana una serie de entregas y supervisiones de obra que marcan un avance significativo en el desarrollo de la ciudad.

Bajo la premisa de que el trabajo en equipo rinde mejores frutos, la administración municipal ha priorizado proyectos que impactan directamente en la seguridad vial y el bienestar académico de las familias monclovenses.

Uno de los hitos más relevantes de la jornada fue la inauguración del recarpeteo en la calle Sinter 2, ubicada en la colonia Praderas del Sur (Primer Sector). Con una inversión que superó los 900 mil pesos, esta obra no solo rehabilita el tramo comprendido entre las calles Primero de Enero y Alto Horno 3, sino que soluciona problemas históricos de movilidad, garantizando trayectos más seguros para los automovilistas y peatones de la zona.

La agenda de trabajo también se centró en dignificar los espacios donde se forman las nuevas generaciones. Villarreal supervisó la instalación del nuevo techo estructural en el CECyTEC Norte, una infraestructura largamente esperada que permitirá a los estudiantes realizar actividades al aire libre protegidos de las inclemencias del tiempo.

Asimismo, en la colonia Leandro Valle, se verificaron los avances de la construcción de la Escuela Suzanne Lou Pape. Este proyecto destaca por ser un modelo de colaboración entre el sector público y privado, ya que cuenta con la participación activa de la Fundación de Distribuidores NISSAN y el programa estatal Mejora Coahuila.

Al cierre de su recorrido, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que la sinergia con el Gobierno del Estado es el motor que permite acelerar estos resultados. FOTO: CORTESÍA

Al cierre de su recorrido, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que la sinergia con el Gobierno del Estado es el motor que permite acelerar estos resultados.

”Cuando hay coordinación con nuestro Gobernador Manolo Jiménez, logramos fortalecer la infraestructura educativa y mejorar la calidad de vida de las familias en cada colonia de Monclova”, afirmó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de mantener un crecimiento ordenado y sostenible, enfocando los recursos en las necesidades más apremiantes de la ciudadanía para consolidar un municipio más próspero.

