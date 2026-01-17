POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto

I. TODOS EN FILA

Desde Piedras Negras, Alfonso Cepeda Salas soltó la cifra: más de un millón 250 mil maestros del SNTE ya están afiliados a Morena... y van por más. Aunque la ley y los estatutos lo prohíben, aquí la afiliación corporativa se celebra como logro político. ¿Voluntaria? Según él, sí. Pero cuando lo dice el líder sindical, suena a consigna. Lo irónico es que Morena repite la receta que tanto criticó del PRI setentero: sindicatos en bloque, respaldo automático y multitudes “espontáneas”. ¿Pues no que no eran iguales?

II.Y DE LOS 70’s HABLANDO...

Lorenzo Córdova advirtió que la propuesta de reforma electoral de la 4T -la que busca reducir legisladores plurinominales- nos regresaría al México de los años 70, cuando el PRI dominaba el Congreso sin contrapesos. Dice que eliminar 100 pluris en Diputados y 32 en el Senado favorecería a Morena, que podría inflar su mayoría sin más votos. Sería como en los viejos tiempos, pero con maquillaje democrático. Si se aprueba, la pluralidad se esfuma y la sobrerrepresentación se vuelve norma.

III. EFECTO DOMINÓ

Lo que los especialistas advertían ya lo confirma el líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina: el golpe en GM no se queda ahí. Por cada trabajador despedido en la planta, podrían perderse tres más en la cadena de proveeduría. Es decir, el recorte de mil 900 plazas podría arrastrar a otros 5 mil 700 empleos en la región. Y no solo son autopartes: se afectan comedores, transportistas, servicios y producción. Una crisis que podría escalar pronto si no se toman medidas. El impacto apenas comienza a sentirse.

IV.TODOS QUIEREN TODO

Morena y PRI ya calientan motores para la batalla electoral en Coahuila. Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, dijo desde Monclova que van por todos los distritos, sin simbolismos ni concesiones. Por su parte, el priista Felipe González, diputado local, aseguró que su partido está listo para ganar las 16 curules... con o sin alianza. Ambos se sienten seguros, pero la realidad es que el terreno está inclinado: Coahuila es bastión tricolor desde hace décadas, y Morena sigue sin consolidar una estrategia unificada.

V. EN VITRINA

Como comentamos ayer, crecen las versiones de que Gabriel Elizondo no participará en esta elección, en la que se definirá a quienes integren la próxima legislatura. Ahora nos dicen que incluso Carlos Robles -quien preside, dirige y manda en el tricolor- lo ha dejado claro en los pasillos del Congreso: “Gabriel no va”. La decisión, aseguran, responde a que su lugar está reservado para algo más grande. No dicen qué, pero lo están cuidando cual porcelana fina. Así, Mejora se queda con jefe... y con plan. ¿Será?

VI. SUPERHÉROE

Del que ahora dicen que sí va, aunque no quería –y no sería el primero– es Chema Morales, actual administrador fiscal del estado. La candidatura ya le fue asignada desde la cúpula priista y su equipo no tardó en contar que solo irá a “sacar la elección” para luego regresar a su oficina como si nada. Ellos mismos propagan el rumor, como si eso lo volviera estratega o héroe de ocasión. Dicen que su papel no es quedarse, sino entrar, ganar y salir. Pero aunque ese sea su deseo... no lo decidirá él.

VII. AMNESIA

Nos cuentan que el plan para cubrir la silla que dejaría Chema Morales es colocar ahí a la diputada Edna Dávalos, quien asumiría la Administración Fiscal General. El terreno no le es ajeno: ya estuvo al frente de la Recaudación de Rentas en Ramos Arizpe... aunque curiosamente eso no aparece en el currículum que tiene publicado en la página del Congreso. ¿Olvido involuntario o memoria selectiva? Porque experiencia tiene, pero parece que no mucha intención de presumirla. ¿Qué le avergüenza?

VIII. DUELO CANTADO

En más de las definiciones tricolores, se viene un buen agarrón en Torreón. Nos cuentan que Verónica Martínez, actual diputada federal, está lista para dejar San Lázaro y lanzarse por una diputación local. ¿El objetivo? Enfrentar al morenista Antonio Attolini, de quien dicen que trae más discursos que estructura. La jugada del PRI parece clara: mandar a alguien con cancha recorrida contra quien lleva años queriendo brillar... pero sin ganar una. El escenario está puesto, las fichas se mueven... y la función apenas comienza.