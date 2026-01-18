Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables
    La familia agradeció las muestras de apoyo y preocupación de la gente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los dos tripulantes resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidos en un hospital

La familia de Armando López y Magdalena Cárdenas informó que ambos se encuentran estables, luego del accidente aéreo registrado ayer, sábado 17 de enero en Ramos Arizpe. Señalaron que, aunque presentan molestias y algunos golpes derivados del impacto, su estado de salud no es grave y permanecen bajo atención médica. Asimismo, la familia agradeció a todas las personas que se han mantenido atentas y solidarias, enviando mensajes de apoyo y preocupación por la salud de los dos tripulantes.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad

$!Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria a los dos tripulantes tras el accidente aéreo.
Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria a los dos tripulantes tras el accidente aéreo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los hechos ocurrieron minutos después de que la avioneta en la que viajaban despegara del Aeropuerto Internacional de Saltillo, alrededor de las 12:09 horas. La aeronave, una Cessna Turbo Stationair TC con matrícula XB-HUS, alcanzó una altura aproximada de mil 400 metros y una velocidad cercana a los 183 kilómetros por hora.

$!Autoridades acudieron al sitio minutos después del desplome para asegurar el área e iniciar las diligencias.
Autoridades acudieron al sitio minutos después del desplome para asegurar el área e iniciar las diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta realizó un giro tras sobrevolar el libramiento Óscar Flores Tapia, pero perdió estabilidad y se desplomó sobre una nave industrial de la empresa Matcor Matsu, donde el techo de lámina amortiguó parcialmente el impacto.

Tras el accidente, se movilizaron autoridades y cuerpos de emergencia para brindar auxilio. Armando López, de 62 años, y Magdalena Cárdenas, de 58, fueron atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe y posteriormente trasladados a un hospital privado al norte de la ciudad.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum