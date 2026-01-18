Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los dos tripulantes resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidos en un hospital
La familia de Armando López y Magdalena Cárdenas informó que ambos se encuentran estables, luego del accidente aéreo registrado ayer, sábado 17 de enero en Ramos Arizpe. Señalaron que, aunque presentan molestias y algunos golpes derivados del impacto, su estado de salud no es grave y permanecen bajo atención médica. Asimismo, la familia agradeció a todas las personas que se han mantenido atentas y solidarias, enviando mensajes de apoyo y preocupación por la salud de los dos tripulantes.
TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad
Los hechos ocurrieron minutos después de que la avioneta en la que viajaban despegara del Aeropuerto Internacional de Saltillo, alrededor de las 12:09 horas. La aeronave, una Cessna Turbo Stationair TC con matrícula XB-HUS, alcanzó una altura aproximada de mil 400 metros y una velocidad cercana a los 183 kilómetros por hora.
De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta realizó un giro tras sobrevolar el libramiento Óscar Flores Tapia, pero perdió estabilidad y se desplomó sobre una nave industrial de la empresa Matcor Matsu, donde el techo de lámina amortiguó parcialmente el impacto.
Tras el accidente, se movilizaron autoridades y cuerpos de emergencia para brindar auxilio. Armando López, de 62 años, y Magdalena Cárdenas, de 58, fueron atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe y posteriormente trasladados a un hospital privado al norte de la ciudad.