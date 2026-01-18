Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables

La familia de Armando López y Magdalena Cárdenas informó que ambos se encuentran estables, luego del accidente aéreo registrado ayer, sábado 17 de enero en Ramos Arizpe. Señalaron que, aunque presentan molestias y algunos golpes derivados del impacto, su estado de salud no es grave y permanecen bajo atención médica. Asimismo, la familia agradeció a todas las personas que se han mantenido atentas y solidarias, enviando mensajes de apoyo y preocupación por la salud de los dos tripulantes.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad