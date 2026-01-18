Finanzas, elecciones y la bomba de GM

Para este año, el presupuesto de Coahuila asciende a 78 mil 370 millones de pesos, un incremento nominal del 9% respecto al año anterior y que, en términos reales, descontando la inflación, sería del 5%, lo cual no está mal, considerando que la población crece a un ritmo estimado del 1.3%. En este 2026 habrá elecciones de diputados locales.

Antes de abordar el tema presupuestal, hay que señalar que a fines de agosto del año pasado, nuestro estado logró ubicarse en el semáforo verde, después de haber permanecido durante años, primero, con luz roja, lo que significaba no tener acceso a nuevos créditos; luego permanecimos varios años en el amarillo, con posibilidades limitadas para solicitar nuevos préstamos, con un tope del 5% de los ingresos de libre disposición, lo que se traducía en poco más de 2 mil millones de pesos. Ahora, con el color verde, el límite sube al 15%, lo que significa el poder contratar créditos hasta por 6 mil 700 millones de pesos, aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR: México, ¿con melón o con sandía?

Este semáforo de alertas, a cargo de la Secretaría de Hacienda, forma parte de la Ley de Disciplina Financiera de 2016, la que surgió para corregir los excesos de gobiernos locales, como el de la “Gente”, el cual dejó un tiradero en materia de finanzas públicas. Por el lado positivo, a fines de 2025, el gobierno estatal ya no pidió créditos para cubrir los aguinaldos.

Algo que llama poderosamente la atención del presupuesto 2026 es la asignación de 2 mil 440 millones de pesos, por concepto de: “Inversiones para contingencias y otras erogaciones especiales”. No se trata de una cifra menor, ya que supera los 2 mil 055 millones de pesos destinados a la inversión pública. Este concepto registró un incremento explosivo, pues en el ejercicio 2022 se presupuestaron 7 millones de pesos, pasando a 173.2 millones el año pasado y ahora se dio el gran salto.

TE PUEDE INTERESAR: Cayó Maduro ¿qué sigue?

¿Qué debemos entender por contingencias y erogaciones especiales? ¿Acaso los diputados consideraron la eventualidad de que nuestro estado pudiese sufrir una catástrofe natural; una gran inundación como la de Piedras Negras en 1954, o tal vez un huracán como el “Gilberto”? Quizás una severa sequía, como las descritas por Guillermo Purcell en sus interesantes cartas. ¿Pudiese ser que nuestros legisladores tengan información sobre alguna debacle económica? Confiamos en que los diputados aclaren estas interrogantes.

Continuando con las finanzas estatales, si la Secretaría de Finanzas sigue amortizando cada año 2 mil millones de pesos al principal de la deuda y si no se piden nuevos créditos, los coahuilenses habríamos de liberarnos de esta pesada carga dentro de 19 años, que, sumados a los 15 ya transcurridos, serían 34 años los que en total serían necesarios para saldar los pasivos. Por esta razón, los coahuilenses nacidos a principios de este siglo pertenecen a la generación Pípila.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestionario para saltillenses

En octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia, el número de asegurados al IMSS en Coahuila ascendió a cerca de 882 mil; al cierre de diciembre de 2025, la cantidad disminuyó a 840 mil; es decir, que durante ese tiempo se perdieron 40 mil empleos formales, obligando a la gente afectada a emigrar, buscar otro empleo o a trabajar en la informalidad. Con el reciente ajuste de cerca de 2 mil trabajadores de GM Ramos Arizpe, el problema se agrava. ¿Qué pasará en caso de que se complique la negociación del T-MEC en los próximos meses? ¿Los nubarrones se convertirán en tormenta? Al no asistir la presidenta a Davos, donde están los peces gordos, prefirió quedarse a pescar charalitos en el arroyo.

Redondeo. Sortearon con éxito VANGUARDIA y su director el embate que enfrentaron y que alcanzó cobertura nacional. Como se dice, lo que no te mata, te fortalece.