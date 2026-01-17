‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe

Saltillo
/ 17 enero 2026
    'Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos': el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
    El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors. FOTO: ESPECIAL

Exoperarios de la armadora tienen la esperanza de regresar a la línea de producción de la armadora

Tras el despido de mil 900 trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe, VANGUARDIA platicó con 2 personas que vivieron este recorte.

La señora Guadalupe, de 50 años, y el señor Alberto, de 43 años, indicaron que este despido los tomó por sorpresa , ya que lo que comenzó como una jornada ordinaria el pasado viernes a las 07:00 de la mañana, terminó en un despido masivo para mil 900 trabajadores del complejo de General Motors (GM) en la Región Sureste.

TE PUEDE INTERESAR: Fin de subsidios a autos eléctricos detona recortes laborales en GM Coahuila

El testimonio de Guadalupe, quien contaba con seis años y medio de antigüedad en la empresa, revela el impacto emocional de un proceso que dejó a cientos de familias sin sustento de manera repentina.

UN DESPIDO INESPERADO

Según el relato de la exempleada, la notificación fue inmediata. “Acababa de llegar y nos habló la supervisora y nos dijo que la línea de producción se detuvo, por lo que nos pidió recoger nuestras pertenencias”.

Luego, un supervisor comenzó a nombrar a los trabajadores uno por uno para dirigirlos a Recursos Humanos. “Se siente bien mal... nada más de repente nos nombraron y nos dijeron que ya no éramos requeridos”, expresó la extrabajadora, quien describió un ambiente de desolación en la planta.

“(Yo ando bien) pero entre los despedidos había compañeros con récords de puntualidad perfectos que no pudieron contener el llanto... nadie se quería ir de GM”, dijo por su parte Alberto.

RAZONES DE LA EMPRESA Y CONDICIONES DE SALIDA

Guadalupe indica que la justificación oficial brindada a los empleados fue una baja en la producción y la decisión de eliminar un turno completo, dejando únicamente activo el turno matutino. Esta versión coincide con los informes del Gobierno de Coahuila, que atribuyen los ajustes a una reconfiguración productiva derivada de la reducción en la fabricación de modelos específicos, como el Prologue.

A pesar de la naturaleza abrupta del despido, la ex empleada confirmó que la empresa cumplió con las prestaciones de ley: “Se nos dió la liquidación al 100 por ciento, incluyendo aguinaldo, vacaciones y ahorros. Solo nos dijeron eso, que se acabó el trabajo y que si en un futuro vuelven a contratar, sí van a contratar reingresos”.

SITUACIÓN LABORAL

Es importante mencionar que el recorte masivo se produce en un momento en que Francisco Garza, presidente de GM de México, confirmó una inversión superior a los mil millones de dólares para los años 2026 y 2027, destinada a fortalecer la manufactura nacional y la competitividad en el norte del País.

Por ello, los ahora exempleados tienen la esperanza de regresar. Por el momento indicaron que esperan unos días antes de buscar trabajo.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

