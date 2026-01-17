Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales

El DIF Coahuila llevó a cabo diferentes acciones para acercar apoyos y servicios a quienes más lo necesitan en las regiones Laguna y Centro-Desierto.

La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas, señaló que la administración del gobernador Manolo Jiménez continúa enfocada en el bienestar de las familias coahuilenses, prioritariamente en zonas rurales y de difícil acceso.

“En DIF Coahuila trabajamos para que las familias, especialmente en comunidades rurales, tengan acceso a servicios, alimentación, rehabilitación y atención integral que dignifique su calidad de vida y fortalezca su bienestar”, destacó.

En la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, el DIF llevó apoyos directos para beneficiar a niños, adultos mayores y familias en general. Se entregaron juguetes, pan, chocolate caliente, despensas y cobijas.

En el municipio de Ocampo, se entregó una cocina móvil a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, para que alumnos accedan al Programa de Alimentación Escolar en su modalidad caliente.

En Laguna del Rey, también municipio de Ocampo, se inauguró el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), con el objetivo de reducir las brechas de acceso a servicios en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Este nuevo CAIF brindará atención con enfoque preventivo, psicoterapia, seguimiento y acompañamiento familiar, fortaleciendo la protección oportuna de niñas, niños, adolescentes y cuidadores. Con esta apertura, Coahuila suma 33 CAIF en 27 municipios, consolidando una red de atención cercana y eficiente.

En Torreón, se realizó la entrega de equipamiento a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de la Región Laguna

“Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera cercana, sensible y coordinada, impulsando programas que transforman vidas y fortalecen a las familias en todas las regiones del estado”, señaló el Gobierno de Coahuila en un comunicado.