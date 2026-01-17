Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales

Coahuila
/ 17 enero 2026
    Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
    Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias. FOTO: CORTESÍA

La presidenta del DIF estatal, Liliana Salinas, entregó apoyos en comunidades de las regiones Laguna y Centro-Desierto

El DIF Coahuila llevó a cabo diferentes acciones para acercar apoyos y servicios a quienes más lo necesitan en las regiones Laguna y Centro-Desierto.

La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas, señaló que la administración del gobernador Manolo Jiménez continúa enfocada en el bienestar de las familias coahuilenses, prioritariamente en zonas rurales y de difícil acceso.

TE PUEDE INTERESAR: SEP ampliará cobertura educativa en Coahuila con nueva universidad y más recursos

“En DIF Coahuila trabajamos para que las familias, especialmente en comunidades rurales, tengan acceso a servicios, alimentación, rehabilitación y atención integral que dignifique su calidad de vida y fortalezca su bienestar”, destacó.

En la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, el DIF llevó apoyos directos para beneficiar a niños, adultos mayores y familias en general. Se entregaron juguetes, pan, chocolate caliente, despensas y cobijas.

En el municipio de Ocampo, se entregó una cocina móvil a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, para que alumnos accedan al Programa de Alimentación Escolar en su modalidad caliente.

En Laguna del Rey, también municipio de Ocampo, se inauguró el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), con el objetivo de reducir las brechas de acceso a servicios en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Este nuevo CAIF brindará atención con enfoque preventivo, psicoterapia, seguimiento y acompañamiento familiar, fortaleciendo la protección oportuna de niñas, niños, adolescentes y cuidadores. Con esta apertura, Coahuila suma 33 CAIF en 27 municipios, consolidando una red de atención cercana y eficiente.

En Torreón, se realizó la entrega de equipamiento a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de la Región Laguna

“Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera cercana, sensible y coordinada, impulsando programas que transforman vidas y fortalecen a las familias en todas las regiones del estado”, señaló el Gobierno de Coahuila en un comunicado.

Temas


Desarrollo Social

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


DIF Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El 8 de enero, Trump abrió la puerta a ejecutar ataques por tierra en México para combatir a los cárteles.

Debaten en redes sobre posibles ataques terrestres de Estados Unidos en México

La obra Hilos, creada por Valeria Padilla, fue elegida como imagen principal de Images of Mexico 2026 y se exhibirá en la Universidad de Harvard.

‘No voy sola, voy acompañada de cada persona que confió en mí’, dice ganadora de muestra que se presentará en Harvard
Las millonarias ampliaciones realizadas por General Motors en su planta de Ramos Arizpe quedarán sin utilidad ante las bajas expectativas generadas por la venta de vehículos eléctricos.

Saltillo: Se termina déficit de trabajadores tras aranceles de Donald Trump
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell