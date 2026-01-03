Menor de 13 años genera preocupación por presunto consumo de sustancias en Frontera, Coahuila

Vecinos de la colonia Occidental reportaron la presencia de un menor de 13 años de edad tirado sobre la vía pública, presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

Tras el aviso ciudadano, autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y confirmaron que el adolescente ya cuenta con antecedentes ante instancias de protección infantil, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su atención y resguardo.

Martha Herrera, titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), informó que el menor tiene un expediente previo dentro de la dependencia y que el reporte fue debidamente atendido conforme a los lineamientos establecidos.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el adolescente suele abrir las puertas de tiendas de conveniencia cercanas, principalmente Oxxos, a cambio de algunas monedas, además de pedir dinero en la plaza del sector. Los habitantes señalaron que estos ingresos presuntamente los utiliza para consumir sustancias, ya que en diversas ocasiones ha sido visto fumando y en compañía de otros menores.

Ante esta situación, habitantes de la colonia expresaron su preocupación por la reincidencia del menor en conductas asociadas a vicios y adicciones, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se le brinde un apoyo integral que permita atender su situación y evitar que continúe agravándose.