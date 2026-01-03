Policía Estatal atropella a niña en Frontera; es reportada grave en hospital de Monclova

FRONTERA, COAH.- Liah Fernanda, una menor de 9 años de edad, se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido arrollada la noche de ayer viernes en Ciudad Frontera, en un accidente vial en el que se vio involucrado un elemento activo de la Policía Estatal de Coahuila. El percance ocurrió sobre la avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, donde la menor resultó con lesiones de gravedad tras haber sido impactada por una camioneta que, según testigos, circulaba a exceso de velocidad y que finalmente terminó impactada contra un poste del camellón. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ‘Regularización de autos chocolate no se cancela, solo se ajusta’

La niña quedó tendida sobre el pavimento con severas lesiones, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos y fue trasladada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde permanece bajo estricta supervisión médica en el área de Terapia Intensiva. Trascendió que se mantiene con un pronóstico de salud grave. Karla Ramos Ordóñez, madre de la menor, dio a conocer que su hija se desplazaba en una patineta por la avenida cuando, de manera repentina, fue embestida por una camioneta Raptor de color blanco. Destacó que la unidad circulaba a exceso de velocidad.

Autoridades precisaron que el conductor del vehículo es un oficial de la Policía Estatal, quien se encontraba franco, es decir, fuera de servicio. El elemento fue puesto a disposición de las autoridades competentes, permanece detenido y enfrenta un proceso penal ordinario, conforme a la legislación vigente.