Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 enero 2026
    Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros
    Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos. FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas retiraron basura, escombro y desechos acumulados

Como respuesta directa a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo trabajos de limpieza y saneamiento en el cauce natural de agua ubicado a un costado del fraccionamiento Valle de los Almendros, tercer sector, al extremo oriente de la ciudad, mediante cuadrillas del programa “Aquí Andamos”.

Las labores se realizaron en el área comprendida entre las calles Prolongación Imperio Turco, Valle de la Avellana y De la Barranca, donde brigadas municipales retiraron basura, escombro y diversos desechos acumulados que representaban un riesgo para la salud y la integridad de las y los vecinos del sector.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorros por más de 27.6 mdp para familias de Saltillo

Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a la protección de la salud pública, al eliminar focos de infección, malos olores y la proliferación de fauna nociva; además de cuidar el medio ambiente mediante la preservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación del suelo.

El alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas labores y evitar arrojar basura y desechos orgánicos en cauces y espacios naturales, a fin de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y corresponsabilidad social.

$!Se busca fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la comunidad.
Se busca fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la comunidad. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país

Asimismo, se informó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención a reportes ciudadanos, a través del cual se da seguimiento puntual a las solicitudes recibidas por medio del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía para mantener un entorno más limpio, seguro y ordenado, e invitó a la población a reportar cualquier situación similar que represente un riesgo para la salud o el medio ambiente a través de los canales oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Pública
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos