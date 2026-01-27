Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros
Las cuadrillas retiraron basura, escombro y desechos acumulados
Como respuesta directa a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo trabajos de limpieza y saneamiento en el cauce natural de agua ubicado a un costado del fraccionamiento Valle de los Almendros, tercer sector, al extremo oriente de la ciudad, mediante cuadrillas del programa “Aquí Andamos”.
Las labores se realizaron en el área comprendida entre las calles Prolongación Imperio Turco, Valle de la Avellana y De la Barranca, donde brigadas municipales retiraron basura, escombro y diversos desechos acumulados que representaban un riesgo para la salud y la integridad de las y los vecinos del sector.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a la protección de la salud pública, al eliminar focos de infección, malos olores y la proliferación de fauna nociva; además de cuidar el medio ambiente mediante la preservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación del suelo.
El alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas labores y evitar arrojar basura y desechos orgánicos en cauces y espacios naturales, a fin de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y corresponsabilidad social.
Asimismo, se informó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención a reportes ciudadanos, a través del cual se da seguimiento puntual a las solicitudes recibidas por medio del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad.
El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía para mantener un entorno más limpio, seguro y ordenado, e invitó a la población a reportar cualquier situación similar que represente un riesgo para la salud o el medio ambiente a través de los canales oficiales.