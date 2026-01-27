Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

Como respuesta directa a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo trabajos de limpieza y saneamiento en el cauce natural de agua ubicado a un costado del fraccionamiento Valle de los Almendros, tercer sector, al extremo oriente de la ciudad, mediante cuadrillas del programa “Aquí Andamos”.

Las labores se realizaron en el área comprendida entre las calles Prolongación Imperio Turco, Valle de la Avellana y De la Barranca, donde brigadas municipales retiraron basura, escombro y diversos desechos acumulados que representaban un riesgo para la salud y la integridad de las y los vecinos del sector.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a la protección de la salud pública, al eliminar focos de infección, malos olores y la proliferación de fauna nociva; además de cuidar el medio ambiente mediante la preservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación del suelo.

El alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas labores y evitar arrojar basura y desechos orgánicos en cauces y espacios naturales, a fin de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y corresponsabilidad social.