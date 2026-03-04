Modernizan red de agua en la colonia Occidental de Ciudad Frontera

FRONTERA, COAH.- Más de mil habitantes de la colonia Occidental cuentan desde ahora con una red de agua potable renovada, luego de que se concretara la reposición y ampliación de la tubería sobre la avenida Occidental, mejorando de manera directa la presión y el suministro en el sector.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de esta obra, destacando que se trata de una acción prioritaria que responde a una demanda sentida de las familias, quienes por años enfrentaron fallas constantes y baja presión en el servicio.

El proyecto consistió en la sustitución de 330 metros lineales de tubería, ampliando el diámetro de 2 y media a 4 pulgadas, así como la rehabilitación de 62 tomas domiciliarias, lo que permitirá un flujo más eficiente y continuo en los hogares.