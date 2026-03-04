Modernizan red de agua en la colonia Occidental de Ciudad Frontera
Más de mil habitantes se benefician con la reposición y ampliación de 330 metros de tubería
FRONTERA, COAH.- Más de mil habitantes de la colonia Occidental cuentan desde ahora con una red de agua potable renovada, luego de que se concretara la reposición y ampliación de la tubería sobre la avenida Occidental, mejorando de manera directa la presión y el suministro en el sector.
La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de esta obra, destacando que se trata de una acción prioritaria que responde a una demanda sentida de las familias, quienes por años enfrentaron fallas constantes y baja presión en el servicio.
El proyecto consistió en la sustitución de 330 metros lineales de tubería, ampliando el diámetro de 2 y media a 4 pulgadas, así como la rehabilitación de 62 tomas domiciliarias, lo que permitirá un flujo más eficiente y continuo en los hogares.
Además, los trabajos incluyeron excavaciones, instalación de tubería hidráulica de PVC, interconexión con la red existente, pruebas hidrostáticas, colocación de válvulas de seccionamiento y la reposición del pavimento con asfalto en caliente, garantizando una intervención integral.
Con esta modernización se reducen fugas y fallas recurrentes que presentaba la línea anterior, avanzando en el compromiso de fortalecer los servicios públicos y brindar mayor calidad de vida a las y los ciudadanos de Frontera.