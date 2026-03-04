Modernizan red de agua en la colonia Occidental de Ciudad Frontera

Monclova
/ 4 marzo 2026
Más de mil habitantes se benefician con la reposición y ampliación de 330 metros de tubería

FRONTERA, COAH.- Más de mil habitantes de la colonia Occidental cuentan desde ahora con una red de agua potable renovada, luego de que se concretara la reposición y ampliación de la tubería sobre la avenida Occidental, mejorando de manera directa la presión y el suministro en el sector.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de esta obra, destacando que se trata de una acción prioritaria que responde a una demanda sentida de las familias, quienes por años enfrentaron fallas constantes y baja presión en el servicio.

El proyecto consistió en la sustitución de 330 metros lineales de tubería, ampliando el diámetro de 2 y media a 4 pulgadas, así como la rehabilitación de 62 tomas domiciliarias, lo que permitirá un flujo más eficiente y continuo en los hogares.

La obra mejora la presión del agua y reduce fugas en uno de los sectores con mayores fallas en el servicio. LIDIET MEXICANO

Además, los trabajos incluyeron excavaciones, instalación de tubería hidráulica de PVC, interconexión con la red existente, pruebas hidrostáticas, colocación de válvulas de seccionamiento y la reposición del pavimento con asfalto en caliente, garantizando una intervención integral.

Con esta modernización se reducen fugas y fallas recurrentes que presentaba la línea anterior, avanzando en el compromiso de fortalecer los servicios públicos y brindar mayor calidad de vida a las y los ciudadanos de Frontera.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

