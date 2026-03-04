Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila

Al corte del 4 de marzo, la Secretaría de Salud federal actualizó el panorama epidemiológico para el estado. Coahuila se mantiene con cinco casos positivos de sarampión.

Aunque la cifra de contagios confirmados no presentó variaciones durante la última semana, las autoridades sanitarias reportaron un incremento en los casos probables acumulados, los cuales pasaron de 91 a 98.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTAGIOS

El secretario de Salud en la entidad, Eliud Aguirre, dijo que la presencia del virus se concentra en dos zonas específicas: cuatro de los contagios corresponden a una misma familia residente en el municipio de San Pedro, mientras que el quinto caso es el de una niña menor de 2 años localizada en Saltillo.

Sobre el caso registrado en Saltillo, los datos con los que cuentan sugieren que podría tratarse de un contagio importado. La hipótesis del secretario surge derivado de declaraciones que indican que la abuela de la niña realiza viajes constantes a Monterrey, ciudad perteneciente a Nuevo León, entidad que actualmente reporta una incidencia mayor con 35 contagios confirmados a la fecha.

ACCIONES PREVENTIVAS

Pese al incremento en los reportes sospechosos, las autoridades informaron que los pacientes confirmados se encuentran en estado estable. Asimismo, el secretario de Salud enfatizó que se mantiene activa la estrategia de vacunación en todo el estado para contener la propagación del virus y asegurar la inmunización de la población vulnerable.