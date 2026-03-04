Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila

Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila
    En San Pedro se localiza el mayor foco de infección familiar con cuatro casos confirmados de sarampión. CUARTOSCURO

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha validado cinco contagios en la entidad, los cuales se dividen en dos brotes distintos

Al corte del 4 de marzo, la Secretaría de Salud federal actualizó el panorama epidemiológico para el estado. Coahuila se mantiene con cinco casos positivos de sarampión.

Aunque la cifra de contagios confirmados no presentó variaciones durante la última semana, las autoridades sanitarias reportaron un incremento en los casos probables acumulados, los cuales pasaron de 91 a 98.

TE PUEDE INTERESAR: Llegarán a Saltillo las reliquias de San Pascual Bailón; recorrerán parroquias del 8 al 22 de marzo

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTAGIOS

El secretario de Salud en la entidad, Eliud Aguirre, dijo que la presencia del virus se concentra en dos zonas específicas: cuatro de los contagios corresponden a una misma familia residente en el municipio de San Pedro, mientras que el quinto caso es el de una niña menor de 2 años localizada en Saltillo.

Sobre el caso registrado en Saltillo, los datos con los que cuentan sugieren que podría tratarse de un contagio importado. La hipótesis del secretario surge derivado de declaraciones que indican que la abuela de la niña realiza viajes constantes a Monterrey, ciudad perteneciente a Nuevo León, entidad que actualmente reporta una incidencia mayor con 35 contagios confirmados a la fecha.

ACCIONES PREVENTIVAS

Pese al incremento en los reportes sospechosos, las autoridades informaron que los pacientes confirmados se encuentran en estado estable. Asimismo, el secretario de Salud enfatizó que se mantiene activa la estrategia de vacunación en todo el estado para contener la propagación del virus y asegurar la inmunización de la población vulnerable.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

